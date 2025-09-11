Археологи обнаружили в Албании римскую гробницу 3 века н.э.: чем интересна (фото)

В Албании археологи встретили уникальную находку — римскую погребальную камеру, датируемую III–IV веками нашей эры. Это первое открытие такого масштаба в стране, когда-то являвшейся частью Римской империи.

К раскопкам привели подсказки местных жителей: они обратили внимание на странные камни на плато у границы с Северной Македонией. Специалисты Института археологии начали исследования в начале августа и обнаружили подземное сооружение с массивными известняковыми плитами, покрытыми надписями греческими буквами. Об этом пишет The Independent.

Гробница размером 9 на 6 метров, по мнению археологов, принадлежала состоятельному человеку. Это подтверждают как ее масштаб, превышающий другие захоронения региона, так и находки внутри: кусок ткани, вышитой золотыми нитями, стеклянные пластины и ножи. Лидер экспедиции Эриксон Николли отметил, что надпись указывает на имя похороненного – Джеллиано, характерное для римской эпохи. Вторая надпись свидетельствует о посвящении гробницы богу Юпитеру.

Читайте также: Археологи обнаружили в Милане останки человека, который жил в 13 веке: умер страшной смертью

Интересно, что погребение неоднократно подвергалось ограблениям: сначала еще в древности, а впоследствии - во время вмешательства тяжелой техники, повредившей каменную крышу. В то же время, сохранились резные элементы на белом камне, которые команда археологов тщательно расчистила кистями.

Местные власти уже планируют сделать из находки туристический объект, и новость вызвала немалый интерес среди жителей региона. Впереди у ученых еще много работы — нужно расшифровать дополнительные надписи на камнях, найденных рядом, которые, вероятно, принадлежали другому памятнику, ныне спрятанному среди полей и карьеру.

Ранее мы рассказывали, что в Перу была обнаружена роскошная гробница знатной женщины в возрасте 5000 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!