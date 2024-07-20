А был ли на самом деле Гагарин в космосе?

Друзья, а вот есть очень интересный вопрос. В комментарии к моему вчерашнему посту про то, как в СССР пытали Сергея Королёва, а также в личные сообщения многие читатели накидали ссылок о том, что никакой Гагарин ни на какой ракете Королёва ни в какой космос на самом деле не летал. Признаюсь — я никогда особо не интересовался этой темой, а тут начал читать факты и задумался — а действительно, был ли Гагарин на самом деле в космосе?

Не знаю, в курсе вы или нет, но видео, где Гагарин садиться в ракету — было уже поздней постановкой, переснятой для красивой картинки, а на самой стартовой площадке не было представителей никакх СМИ — ни западных, ни даже советских. И чем дальше изучаешь эту историю — тем больше вопросов возникает.

Итак, в сегодняшнем посте и в комментариях к нему — рассуждаем на тему, был ли Юрий Гагарин на самом деле в космосе.

1. Документы о полёте засекречены, на площадке не было СМИ.

Не знаю, в курсе вы или нет — но все документы, касающиеся полёта Гагарина в космос, засекречены до сих пор — совершенно непонятно, зачем и кому это нужно, так как очевидно, что документы 1961 года в настоящее время не могут скрывать каких-то "секретных разработок" и прочего такого — всё либо давно устарело, либо стало общеизвестным. Поневоле закрадываются вопросы — что ж там такого в этих документах, что их нужно засекречивать?

Второй важный момент во всём этом деле — на стартовой площадке не было никаких СМИ. Не только "вражеских" западных, но и никого из советской прессы. Вообще никого! О первом полёте человека в космос мир узнал из сообщения ТАСС, которое взялось неизвестно откуда — повторюсь, никакой прессы на стартовой площадке не было вообще.

2. Съёмки полётной подготовки — это поздняя реконструкция.

Думаю, все вы видели кадры, как Гагарин садится в ракету, а затем Королёв по радиосвязи даёт ему команды — про это видео дочь Гагарина по имени Елена рассказала, что эти кадры были уже позднее отснятой реконструкцией (смотреть с 1:30):

В принципе, это не доказывает, что полёта как такового не было — кадры могли переснять позднее для красивой картинки, с хорошим светом и, возможно, несколькими дублями. Тогда возникает вопрос — а где, собственно, те самые оригинальные кадры полёта и предполётной подготовки, пусть и плохо снятые? Тут возникает две версии — либо их нет вообще, либо там снято что-то такое, что сильно отличается от "официальной версии" и засекречено.

3. Гагарин не сделал ни одного снимка Земли из космоса.

Это странно, но у первого космонавта на борту корабля не было ни фото, ни кинокамеры — чтобы запечатлеть Землю из космоса. Это были бы первые кадры Земли со стороны, снятые человеком — чем не рекорд, которые так любили ставить в СССР? Однако по какой-то причине Гагарину не поручили сделать такие кадры — что довольно странно.

Причём если даже представить, что у Гагарина не было возможности парить перед иллюминатором с камерой — советские конструкторы могли бы сделать какую-нибудь камеру с выносным управлением с помощью спускового тросика — это всё равно считалось бы первыми кадрами Земли из космоса, снятыми человеком. Но таких кадров нет.

4. Странности с приземлением.

Думаю, вы знаете, что приземлялся Юрий Гагарин вне спускаемого аппарата, спустившись с парашютом — по официальной версии, он катапультировался из спускаемой части "Восток-1" на высоте 7 километров. С одной стороны, как уверяли советские источники — такой спуск намного безопаснее, так как приземление в спускаемом аппарате на тот момент ещё не было отработано, но с другой стороны — сфальсифицировать такое приземление тоже намного легче, так как Гагарин мог просто выпрыгнуть из самолёта с парашютом.

При этом никто самого процесса приземления Гагарина не снимал и даже не видел — Гагарин приземлился близ территории военной части в Саратовской области, и через полтора часа к нему добрались два военных офицера, что обнаружили Гагарина посреди поля.

5. До Гагарина мог быть "космонавт номер ноль".

Как известно, до полёта Гагарина в конце пятидесятых-начале шестидесятых годов проводилось несколько пробных запусков ракет, многие из которых закончились неудачей — ракеты то взрывались прямо на старте, то разрушались, взлетев на некоторое расстояние. Одним из известных эпизодов стала гибель лётчика Ледовских, что погиб на испытательном ракетном полигоне Капустин Яр в 1957 году.

Также имеется информация, что в сентябре 1960 года при взрыве ракеты-носителя погиб космонавт Пётр Долгов — взрыв случился прямо на стартовой площадке из-за того, что отказала главная ступень ракеты. 4 февраля 1961 года (более чем за два месяца до выхода в космос "первого человека") некий загадочный советский "спутник" долго транслировал по одному из телеметрических каналов звуки биения человеческого сердца, которое через некоторое время изменило свою частоту, а потом и вовсе перестало прослушиваться — никто до сих пор толком не объяснил, что это было...

И ещё один странный случай произошёл в апреле 1961 года — в отряде космонавтов погиб лётчик по фамилии Ильюшин — по официальной версии он разбился в автокатастрофе. По существующей неофициальной версии Ильюшин погиб по время полёта — вышел на орбиту, сделал почти полный виток вокруг Земли, но потерпел аварию и погиб при возвращении.

Эпилог.

В качестве послесловия следует сказать ещё про какую-то общую странность предприятия под названием "Полёт первого человека в космос" — советских граждан, да и весь остальной мир просто поставили перед фактом уже состоявшегося события — Юрий Гагарин слетал в космос, и всё. Заранее об этом никто не сообщал — то ли боялись, что что-то пойдёт не так (как с летчиком Ильюшиным), и Юрий Гагарин не вернётся живым, то ли вообще никакого полёта в том виде, как его представляли советские источники, не было вовсе...

Такие дела.