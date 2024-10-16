3 правила, чтобы блюда не прилипали к сковороде

У вас до сих пор все пристает к стальной сковороде?

Исследуем эффект Лейденфроста или как работают со стальными сковородками профессиональные повара!

3 правила, чтобы блюдо не прилипало:

1. Хорошо нагрейте сковороду. Это база всего процесса.

2. Нагрейте масло на сковороде.

3. Дайте продукту образовать корочку.

Ключ к успеху – это правильная температура сковороды. Она должна находиться в пределах 190-195 градусов. Но как определить ее "на глазок"?

Лайфхак от шефа: добавьте в сковороду немного воды и нагрейте ее. Если вода начинает "левитировать" и скользить по поверхности, образуя не растекающиеся капли — это эффект Лейденфроста. И это значит, что сковорода готова!

Воду удаляю, затем добавляем масло, немного нагреваем его и смело выкладываем наш продукт. Затем можно снизить температуру и дождаться образования корочки. После этого совершенно легко снимаем продукт с поверхности. Далее со временем вы будете "видеть" правильную температуру "на глазок"

Яйцо здесь только для примера. Потому что яичница лучше без корочки! Хотя… здесь опять есть о чем поспорить.

Но обратите внимание, что такие сковороды нельзя мыть кухонными скребками и ершиками! Они оставляют царапины, мешающие образованию корочки в будущем. Берегите свои изделия!

Попробуйте этот метод и убедитесь: жарить на стали – это просто!