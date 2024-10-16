3 правила, щоб страви не прилипали до пательні

У вас досі все пристає до стальної пательні ?

Досліджуємо ефект Лейденфроста або як працюють зі стальними пательнями професійні кухарі!

3 правила, щоб страва не прилипала:

1. Добре нагрійте пательню. Це основа всього процесу.

2. Нагрійте олію на пательні.

3. Дайте продукту утворити скоринку.

Ключ до успіху - це правильна температура пательні. Вона має бути в межах 190-195 градусів. Але як визначити її "на око"?

Лайфхак від шефа: додайте на пательню трохи води і нагрійте її. Якщо вода починає "левітувати" і ковзати по поверхні, утворюючи краплі, які не розтікаються, — це ефект Лейденфроста. І це означає, що пательня готова!

Воду видаляю, після цього додаємо олію, трохи нагріваємо її та сміливо викладаємо наш продукт. Потім можна знизити температуру і дочекатися утворення скоринки. Після цього абсолютно легко знімаємо продукт з поверхні. Далі з часом ви будете "бачити" правильну температуру "на око"

Яйце тут лише для прикладу. Бо яєчня краще без скоринки! Хоча… тут знов є про що посперечатись.

Але зверніть увагу, що такі пательні не можна мити кухонними скребками та йоржиками ! Вони залишають подряпини, які заважають утворенню скоринки в майбутньому. Бережіть свої вироби!

Спробуйте цей метод і переконайтеся: смажити на сталі — це просто!