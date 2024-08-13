10 признаков, указывающих, что у вас занижена самооценка

Здоровая самооценка – это одно, а ее имитация – совсем другое. Как бы мы ни пытались скрыть неуверенность, определенные поведенческие паттерны все равно ее выдают.

Специалисты по психологии выделили ключевые признаки в поведении женщин, свидетельствующих об их внутренней неуверенности. Об этом пишет тсн.

Проявления заниженной самооценки в женском поведении

Чрезмерные извинения

Некоторые женщины имеют привычку постоянно извиняться. Для тех, кто страдает от низкой самооценки, это становится автоматической реакцией даже на мелочи или ситуации, где прощения неуместны – например, за высказывание собственного мнения. Это попытка уменьшить свою значимость и избежать потенциальных конфликтов.

Избегание зрительного контакта

Женщины с низкой самооценкой часто избегают прямого взгляда в глаза собеседнику. Это не проявление невежливости, а скорее отражение внутреннего дискомфорта и попытка скрыть то, что они считают слабостью.

Самокритика

Неуверенные женщины склонны негативно отзываться о себе. Даже если не вслух, то мысленно они преувеличивают свои недостатки и преуменьшают достижения. Постоянное самоунижение формирует негативное самовосприятие, влияющее на поведение.

Перфекционизм

Некоторые женщины, осознавая свою низкую самооценку, пытаются компенсировать ее стремлением к совершенству. Они устанавливают нереалистически высокие стандарты, считая несовершенство провалом. Такая погоня за идеалом лишь усугубляет внутреннюю неуверенность.

Чрезмерная компенсация

Пытаясь замаскировать неуверенность, женщины могут демонстрировать преувеличенную жизнерадостность, чрезмерную услужливость или брать на себя непосильные обязанности. Это защитный механизм, который часто приводит к эмоциональному выгоранию и дальнейшему снижению самооценки.

Сложности с принятием комплиментов

Женщины с заниженной самооценкой часто смущаются комплиментами, пытаются изменить тему или приуменьшить похвалу. Это отражает их глубокое убеждение в собственной недостаточности, которое не может быть преодолено внешним одобрением.

Страх отказа

Опасение получить отказ часто заставляет женщин с низкой самооценкой избегать ситуаций, где они могут столкнуться с ним. Это может проявляться в нежелании выражать свои чувства, реализовывать мечты или отстаивать свои убеждения.

Чрезмерная уступчивость

Женщины с низкой самооценкой могут проявлять чрезмерную уступчивость, постоянно соглашаясь с другими даже вопреки собственному желанию. Это попытка избежать конфликтов и угодить окружающим.

Гиперчувствительность к критике

Любая критика воспринимается женщинами с низкой самооценкой как подтверждение своей несостоятельности. Это приводит к избеганию ситуаций, где они могут столкнуться с потенциальной критикой.

Неспособность отказывать

Ярким признаком низкой самооценки является сложность сказать "нет". Из-за страха подвести других, получить негативную реакцию или критику, такие женщины часто берут на себя чрезмерные обязательства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если отношения зашли в тупик.

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