Витамин К: для чего нужен и где содержится

Витамин К является важным микронутриентом, играющим одну из ключевых ролей в свертывании крови, заживлении ран и здоровье костей. Люди, у которых недостаточно витамина К, подвергаются большему риску кровотечения и переломам костей.

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ФАКТИ ПРО ВІТАМІН К

Насправді це група вітамінів, які мають подібні хімічні структури. У харчових продуктів найчастіше зустрічаються дві основні форми вітаміну К.

Вітамін K1, найпоширеніша харчова форма вітаміну K, також відомий як філохінон. Він міститься в рослинних продуктах, як листова зелень. Вітамін K2 — менахінон — є в деяких продуктах тваринного походження та ферментованих продуктах. Його також виробляють наші кишкові бактерії.

Організм засвоює вітаміни K1 і K2 з різною швидкістю, що може впливати на фізіологічну дію кожного з них для здоров’я. Зверніть увагу, що вітамін К є жиророзчинним вітаміном. Тому, якщо його споживати більше, ніж потрібно організму, він може депонуватися в печінці та інших тканинах.

ВІТАМІН К ТА КАЛІЙ

Вітамін К і калій є важливими поживними речовинами, які допомагають у виконанні багатьох функцій організму. Але вітамін К і калій — не одне й те саме.

Калій є мінералом зі своїм унікальним хімічним складом, а не вітаміном. Він функціонує як електроліт, допомагаючи організму підтримувати водний баланс і артеріальний тиск. Крім того, організм виробляє невелику кількість вітаміну К, а от калій потрібно отримувати з їжею, або за необхідності у складі дієтичних добавок.

ЧИМ КОРИСНИЙ

Вітамін К необхідний для підтримки згортання крові. Він також відіграє важливу роль у здоров’ї кісток і серця. Люди з дефіцитом вітаміну К піддаються підвищеному ризику розвитку остеопорозу та серцевих захворювань.

СИМПТОМИ ДЕФІЦИТУ

Від 8 до 31% людей мають дефіцит вітаміну К. Однак серйозний дефіцит вітаміну К зустрічається досить рідко. До його симптомів відносять крововиливи або неконтрольовану кровотечу, синці, носові кровотечі, темний стілець з домішками крові, невеликі синці під нігтями.

Серед категорій людей, які мають вищий ризик дефіциту вітаміну К: новонароджені, які не отримували ін’єкції вітаміну К, люди з певними захворюваннями, як целіакія, виразковий коліт і синдром короткої кишки, що впливають на засвоєння поживних речовин, ті, хто переніс операцію зі схуднення.

ПРОДУКТИ, ЯКІ МІСТЯТЬ ВІТАМІН К

Хоча організм може виробляти невелику кількість вітаміну К, важливо також отримувати його з інших джерел. Серед продуктів, які містять вітамін К: листова зелень (як капуста, шпинат, салат), брюссельська капуста, броколі, цвітна капуста, рослинні олії, чорниця, інжир, яйця.

ЧИ ВАРТО ВЖИВАТИ ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ З ВІТАМІНОМ К

Більшість людей можуть отримати достатню кількість вітаміну К за допомогою збалансованого харчування. Крім того, додатковий вітамін К зберігає печінка, тому часто немає потреби в його щоденному споживанні.

Дієтичні добавки з вітаміном K можуть бути ефективним способом підвищення рівня цієї важливої поживної речовини в організмі, якщо стан здоров’я або ліки перешкоджають достатньому його засвоєнню при споживанні з їжею.

КОЛИ УНИКАТИ

Сучасних досліджень недостатньо, щоб довести серйозні ускладнення від споживання надлишку вітаміну К.

Але певні ліки можуть впливати на потреби у вітаміні К.

Зокрема, засоби для розрідження крові, такі як Варфарин, антибіотики, секвестранти жовчних кислот (холестирамін і колестипол), які використовуються для зниження рівня холестерину, препарати для схуднення, такі як Орлістат.

Якщо ви приймаєте будь-які ліки, важливо поговорити зі своїм лікарем про те, як вони можуть вплинути на ваші потреби в поживних речовинах.