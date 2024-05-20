Три знака зодиака не могут выбросить бывших из головы: гороскоп на неделю 20-26 мая

UAportal подготовил любовный гороскоп для Рыб, Водолеев и Козерогов на неделю 20-26 мая. Узнайте, как звезды повлияют на личную жизнь этих знаков зодиака.

Рыбы

Рыбы известны своим сочувственным и эмоциональным характером, что делает их более склонными к разжиганию старого романа. Способность понимать чувство партнера и склонность к ностальгии могут сделать их способными дать отношениям еще один шанс. Эта эмпатическая натура позволяет прощать и забывать прошлые образы, что делает примирение возможным.

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Водолей

Водолей известен своей независимостью и прогрессивным мышлением, что делает его менее склонным к разжиганию старого романа. Его интеллектуальный и рациональный подход к отношениям может привести к тому, что он будет рассматривать прошлое как опыт, которым нужно учиться, а не возвращаться к нему. Его отстраненный характер иногда может казаться эмоционально далеким, что усложняет отношение к прежним отношениям.

Козерог

Козерог практичный и целеустремленный, что делает его менее склонным к разжиганию старого романа. Его рациональный и здравомыслящий подход к отношениям может привести к тому, что он будет рассматривать прошлые романы как урок, а не как возможность для второго шанса. Поскольку он ценит стабильность и безопасность, ему может быть сложнее вернуться к старым отношениям, ранее не соответствовавшим его стандартам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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