Тренды прошлого возвращаются: как модно носить носки летом-2024
Ношение носков под сандалии – тренд, не сдающий своих позиций уже много лет. Этот смелый и неординарный стиль, когда-то считавшийся моветоном, сегодня снова на пике популярности. Истоки этого тренда уходят вплоть до Древнего Рима. Мужчины, преимущественно ученые и мыслители, носили носки под сандалии, чтобы подчеркнуть свою эрудицию и статус. Этот тренд продержался на протяжении веков, появляясь и исчезая из модных подиумов. Об этом пишет Радиотрек.
Уже несколько сезонов назад носки снова стали модным аксессуаром, который можно совмещать с разной обувью, включая сандалии. Это смелое и стильное решение, которое подчеркнет вашу индивидуальность и придаст изюминки вашему образу.
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Как носить носки с сандалиями:
- С платьями: Носите носки с любимыми платьями, чтобы подчеркнуть щиколотки и придать образу немного неформальности.
- С базовой футболкой: Сочетайте носки с базовой футболкой и джинсами или юбкой для создания легкого и удобного образа.
- Из мюли: Мюли – это элегантная обувь, которую можно носить как с голыми ногами, так и с носками. Это позволяет создать более интересный и необычный образ.
- С Birkenstocks: Birkenstocks снова стали популярными, поэтому вы можете смело носить их с носками.
- С другой обувью: Не бойтесь экспериментировать! Вы можете носить носки с любой обувь, которая вам нравится.
Советы по выбору носков:
- Материал: Для лета выбирайте тонкие носки из хлопка или льна. Для прохладного времени года подойдут более плотные носки из шерсти или кашемира.
- Цвет: Вы можете выбрать носки любого цвета, но лучше, чтобы они гармонировали с другими элементами вашего образа.
- Принт: Носки с принтами – это отличный способ добавить немного оригинальности вашему образу.
Напомним, стилисты подсказали, с какой обувью следует носить платья летом-2024.
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