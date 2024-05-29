Торт, который любят все: медовик
Медовик
Торт с детства до сих пор все любят и у каждого он свой самый вкусный - я обожаю, когда он готов и каждая ложка просто тает во рту!
Далее текст на языке оригинала
На коржі 12 шт - 2 моїх торти
350г цукру
320г меду
4 яйця
150г масла 82.5%
940г борошна +підпил багато
20г сода
Крем на 6 коржів
450г Вершки 35%
150г цукор
600г сметана 20-25%
10г сік лимону
Приготування:
У великій мисці змішую цукор, бажано гречаний мед, вершкове масло, соду та яйця, ставлю усе на парову баню і починаю підігрівати. Постійно помішую вінчиком, доводжу суміш десь до 55-60 градусів, щоб вона стала гаряча і буде дуже пінитися!
Додаю борошно і деревʼяною лопаткою замішують тісто. Знімаю з вогню, накриваю плівкою і даю трохи охолонути.
Ще трохи теплим розділяю на 12 коржів.
Беру листи пергаменту і багато борошна і формую з тіста прямокутник, постійно підпиляю борошном і перегортаю тісто - поки тепле воно дуже еластичне.
Готовий прямокутник має бути розміром, як лист А4 і досить тонке.
Протикаю виделкою і на листі пергаменту випікаю при температурі 160 градусів до однорідного румяного кольору!
Готові коржі можна зберігати місяць!
Крем:
у сметану додаю лимонний сік та цукор перемішую і від ставляю поки він розчинеться.
Збиваю вершки у планетарному міксері KitchenAid у стійку піну і потім у 2-3 прийому додаю сметану!
Беру 6 коржів крем ділю на 5 частин, щедро накладаю на кожен шар.
Верхній корж не мажу.
Накриваю торт плівкою і даю постояти у холоді 5-8 годин!
Найніжніший повітряний медівник готовий.
У крем можна додавати чорнослив, малину між шарами коржів та навіть цедру цитрусових.
Зберігайте рецепт, ставте лайки
Обіймаю