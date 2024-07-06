Только люди с IQ 130 или выше могут найти скрытую стрелу
Головоломки на поиск предмета – это сложные изображения, которые используют свет и разные узоры, чтобы обмануть человеческий разум. Эти изображения могут легко ввести в заблуждение.
Эта неразбериха возникает потому, что наша зрительная система не является идеальным отражением реальности. Наши глаза улавливают свет и передают сигналы в мозг, который затем обрабатывает эту информацию, сообщает Jagran Josh.
На рисунке ниже показана сцена лагеря, на которой нужно найти скрытую стрелку. Выполнить эту задачу нужно через 7 секунд.
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Увеличьте изображение. Стрелка достаточно маленькая по сравнению с другими элементами, поэтому увеличение изображения поможет.
Выключите все отвлекающие факторы. Обычно головоломки поиска и поиска требуют нашего полного внимания.
Если вы не смогли его найти, не беспокойтесь. Иногда даже лучшим мастерам пазлов не удается сделать это сразу. Вот решение.
Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.
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