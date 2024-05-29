Сезонный овощ, у которого нет побочных действий и противопоказаний

В рейтинге наиболее употребляемых продуктов, конечно, есть помидоры. Красный цвет помидорам придает пигмент ликопин, который является мощным антиоксидантом. Ликопин не синтезируется в организме человека, он поступает только с едой. Основным его источником есть томаты — до 80% от общего потребления. В зависимости от сорта помидоров ликопина в них содержится от 5 до 50 мг/кг. Содержимое ликопина обычно коррелирует с интенсивностью красной окраски плода. Функции ликопина:

Защищает клетки организма от свободных радикалов.

Не разрушается при нагревании и усваивается с жирами.

Профилактика катаракты и возрастной макулярной дегенерации (болезнь сетчатки глаз у пожилых людей).

Снижает риск развития атеросклероза.

Помогает коже оставаться упругой.

Ликопин будет особенно полезен курящим или людям, работающим на вредном производстве. Помидоры – один из немногих плодов, у которых практически нет побочных действий и противопоказаний. Но все же следует быть осторожным тем, у кого есть аллергические реакции, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания суставов и аутоиммунные заболевания. Будьте здоровы!