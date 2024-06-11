Самые простые, но действенные шаги к оздоровлению, снижению веса и омоложению

▪️ Когда-то, чтобы узнать свою судьбу, люди ходили к гадалкам; Более бюджетным вариантом было послушать кукушку.

▪️Сейчас о своей будущей судьбе можно более точно узнать, сделав проверку состояния здоровья, или по-модному, чекап.

Далее текст на языке оригинала

▪️Але психологія багатьох людей така, раз нічого (або майже нічого) не турбує і не болить, то "краще по тим лікарям не ходити, бо відразу щось знайдуть", а ще й лікарі жартують, що здорових людей немає, є "недообстежені".

▪️Жарти-жартами, але профілактика - це завжди дешевше і приємніше, ніж лікування, особливо, якщо діагноз складний.

▪️І хоч все частіше говорять про персоналізовану медицину та персоналізоване харчування, багато людей, якщо не більшість, знають про стан свого здоров'я дуже небагато або майже нічого.

Тому починати потрібно з малих кроків, і малих змін.

▪️Навіть, якщо ви не збираєтесь врятувати світ, але врятувавши себе, ви зробите хорошу справу для всього людства.

Шлях до порятунку всього світу починається особисто з Вас.

▪️Прості зрозумілі речі, які можна робити щодня без дорогих інвестицій, гаджетів, модних кліник та поїздок закордон.

Все це Ви, можливо, доведеться робити, якщо Ви захворієте.

Але значно ефективніше можна зробити, послухавши мій завтрашній ефір і здійснивши перші кроки.

▪️Люди схильні шукати складні рішення та не довіряти простим діям, схильні вірити у чудо-ліки, але не вірити, що щоденні рутинні дії піклування про здоров'я можуть допомогти уникнути потреби в ліках.