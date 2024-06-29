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С ними счастья не будет: от каких мужчин следует немедленно убегать

Цихоцкая Мария

С ними счастья не будет: от каких мужчин следует немедленно убегать
Чтобы уберечь себя от разочарований, важно научиться распознавать ''красные флажки'' и держаться подальше от мужчин, которые могут повредить вашему эмоциональному благополучию.

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на отношения, не приносящие счастья. Чтобы уберечь себя от разочарований, важно научиться распознавать "красные флажки" и держаться подальше от мужчин, которые могут повредить вашему эмоциональному благополучию. Об этом пишет ТСН.

Вот 5 типов мужчин, которых следует избегать:

Коллекционер:

Этот мужчина одержим покорением женских сердец. Он умеет красиво говорить, делать комплименты и манипулировать эмоциями. Его цель – не искренние отношения, а очередной трофей в свою коллекцию. Если вы склонны к самопожертвованию и стремитесь к серьезным отношениям, убегайте от такого мужчины, как можно быстрее.

Манипулятор:

Этот человек мастерски играет на ваших эмоциях, заставляя вас чувствовать себя то на вершине мира, то на дне. Он может исчезать без объяснений, а затем снова появляться, делая комплименты, чтобы искупить вину. Жизнь с таким мужчиной превращается в эмоциональные качели, что истощает и разрушает самооценку.

Тиран:

Этот человек одержим контролем. Сначала он может казаться заботливым и внимательным, но со временем его подлинная сущность оказывается. Он стремится ограничить ваше общение, контролировать интересы и даже диктовать, с кем вам можно общаться. Отношения с тираном – это постоянный страх, унижение и эмоциональное насилие.

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Неудачник:

У этого человека нет четких целей, он не стремится к саморазвитию и не несет ответственности за свою жизнь. Он может винить всех вокруг в своих неудачах, но ничего не делать, чтобы их исправить. Отношения с таким мужчиной не дают ощущения безопасности и уверенности в будущем.

Проблемный:

Этот мужчина постоянно жалуется на жизнь, обвиняет всех вокруг своих проблем и не пытается их решить. Он может быть ревнивым, агрессивным и склонным к истерике. С таким мужчиной невозможно построить здоровые и спокойные отношения.

Помните, что вы достойны счастливых и полноценных отношений. Не тратьте время на тех, кто не ценит вас, не уважает и не делает вас счастливыми.

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