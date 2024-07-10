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Почему не стоит избавляться от лени

Ирина ШеньеИрина Шенье

Почему не стоит избавляться от лени
Почему не стоит избавляться от лени

Хочу перестати лінуватися…

Для початку давайте розберемося, що таке лінь, а потім вирішіть, хочете ви перестати лінуватися чи ні.

Лінь - це переключення нервової системи в пасив, від елементарного нервового виснаження. Це елементарна втома нервової системи від витримування чогось, що не по душі.

Багато хто зараз може заперечити і сказати...

- я завжди лінив/а, я що завжди втомлююся?

- я що завжди в нервовому виснаженні?

‼️Уявляєте? Так!

Ми реально можемо бути хронічному нервовому виснаженні, тому впадаємо в лінощі, прокрастинацію та ТД.

ВІД ЧОГО ВИНИКАЄ ТАКИЙ СТАН?

З дитинства доводиться нам розповідають про те, що: "Лінуватися - це погано", "Лежати без діла - погано", "Будеш лінуватися, підеш підмітати двори" і тд.

І тут ми засвоюємо, що важливо бути не лінивими, бо ми засмутимо батьків, а для дитини це страх, що батьки відмовляться, і що відпочинок - то не ОК.

Ми виростаємо і думаємо, житиму окремо від вимогливих батьків і мені стане легше, але не тут-то і було.

Починаються дорослі завдання, досягаючи яких, нам доводиться також багато витримувати, забезпечувати собі базові потреби.

А ще ми займаємося досягаторством, дуже швидко заганяючи себе у вигоряння, а не просто ліньки, звідки видертися не так і просто.

Ми не відпочиваємо зовсім, навіть коли ми на відпочинку ми не відпочиваємо, навіть коли ти дозволяєш собі нічого не робити і просто лежати, а всередині почуття провини, ти не відпочиваєш, а насилуєш нервову систему.

МИ НАВЧИЛИСЯ ВИТРИМУВАТИ І ЖИТИ ЗА КОМАНДОЮ ТРЕБА, ЯК РОБОТИ.

РУХаємося з останніх сил, тому що страшно щось втратити.

Чи несемося за багаточисленними хочу, не задумуючися, а моє це "хочу", або всі так роблять і мені треба.

2-3-5-10 днів лежати і нічого не робити, це зці-ле-ння ліні!!!

Источник:instagram.com

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