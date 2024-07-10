Почему не стоит избавляться от лени

Хочу перестати лінуватися…

Для початку давайте розберемося, що таке лінь, а потім вирішіть, хочете ви перестати лінуватися чи ні.

Лінь - це переключення нервової системи в пасив, від елементарного нервового виснаження. Це елементарна втома нервової системи від витримування чогось, що не по душі.

Багато хто зараз може заперечити і сказати...

- я завжди лінив/а, я що завжди втомлююся?

- я що завжди в нервовому виснаженні?

‼️Уявляєте? Так!

Ми реально можемо бути хронічному нервовому виснаженні, тому впадаємо в лінощі, прокрастинацію та ТД.

ВІД ЧОГО ВИНИКАЄ ТАКИЙ СТАН?

З дитинства доводиться нам розповідають про те, що: "Лінуватися - це погано", "Лежати без діла - погано", "Будеш лінуватися, підеш підмітати двори" і тд.

І тут ми засвоюємо, що важливо бути не лінивими, бо ми засмутимо батьків, а для дитини це страх, що батьки відмовляться, і що відпочинок - то не ОК.

Ми виростаємо і думаємо, житиму окремо від вимогливих батьків і мені стане легше, але не тут-то і було.

Починаються дорослі завдання, досягаючи яких, нам доводиться також багато витримувати, забезпечувати собі базові потреби.

А ще ми займаємося досягаторством, дуже швидко заганяючи себе у вигоряння, а не просто ліньки, звідки видертися не так і просто.

Ми не відпочиваємо зовсім, навіть коли ми на відпочинку ми не відпочиваємо, навіть коли ти дозволяєш собі нічого не робити і просто лежати, а всередині почуття провини, ти не відпочиваєш, а насилуєш нервову систему.

МИ НАВЧИЛИСЯ ВИТРИМУВАТИ І ЖИТИ ЗА КОМАНДОЮ ТРЕБА, ЯК РОБОТИ.

РУХаємося з останніх сил, тому що страшно щось втратити.

Чи несемося за багаточисленними хочу, не задумуючися, а моє це "хочу", або всі так роблять і мені треба.

2-3-5-10 днів лежати і нічого не робити, це зці-ле-ння ліні!!!