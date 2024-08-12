Почему нам снятся сны и как вызвать яркие видения

Сновидения представляют собой галлюцинации, возникающие на определенных фазах сна. Они сильнее во время быстрого сна или фазы быстрого движения глаз, и после их трудно вспомнить. Многое известно о роли сна в регулировании метаболизма, артериального давления, работе мозга и других аспектов здоровья. Но исследователям труднее объяснить роль сновидений.

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Їх запускають не логічні, а емоційні центри мозку. Хоча остаточних доказів немає, сни, як правило, є автобіографічними думками, заснованими на нещодавній діяльності, розмовах або актуальних проблемах у житті людини.

СНОВИДІННЯ ДЛЯ ТЕРАПІЇ, ТВОРЧОСТІ ЧИ ПАМ’ЯТІ

Існує декілька популярних теорій щодо трактування причин та ролі снів.

Лікувальні можливості сновидінь

Сни можуть бути способом протистояти емоційним драмам у житті. Оскільки мозок під час сну працює на набагато більш емоційному рівні, він здатен встановлювати зв’язки щодо почуттів, які не помічає свідомість.

Тренування боротьби або втечі

Однією з ділянок мозку, яка є найактивнішою під час сновидінь, є мигдалеподібне тіло. Воно пов’язане з інстинктом виживання та реакцією "бийся або біжи". Одна теорія припускає, що оскільки мигдалеподібне тіло активніше під час сну, ніж під час неспання, це може бути способом підготувати людину до боротьби з загрозою. На щастя, під час фази швидкого сну стовбур мозку надсилає нервові сигнали, які розслаблюють м’язи. Тож людина не намагатиметься бігти чи бити уві сні.

Натхнення

Інша теорія вважає, що сновидіння сприяє розвитку творчих нахилів. Так, багато художників зазначали, що сновидіння надихали їх на певні експерименти. Людина може прокинутися з новою ідеєю, наприклад для фільму чи пісні. Без логічного фільтра, який зазвичай працює під час неспання та обмежує творчий потік, під час сну думки та ідеї не мають обмежень.

Помічники пам'яті

Поширена теорія про призначення снів стверджує, що вони допомагають зберігати важливі спогади та інформацію, позбутися неважливих спогадів і сортувати складні думки та почуття.

Дослідження показують, що сон дійсно допомагає зберігати спогади. Якщо людина після того, як дізналася нову інформацію, добре виспиться, то вона запам’ятає її краще, порівняно із якістю запам’ятовування без сну.

Як сни впливають на збереження пам’яті та запам’ятовування, науковці поки що не з’ясували. Але сни допомагають мозку ефективніше зберігати важливу інформацію, одночасно блокуючи подразники, які заважають пам’яті та навчанню.

ЧОМУ СНЯТЬСЯ КОШМАРИ

Сновидіння, які лякають або засмучують, як правило, викликані стресом, тривогою або іноді є реакцією на певні ліки.

При частих кошмарах може бути розлад сну. У такому разі страшні сновидіння спричиняють хвилювання перед сном, призводять до частих порушень сну, викликають психологічні проблеми або проблеми зі сном. Час від часу бачити погані сни є нормою. Лише до 5 відсотків населення мають постійні кошмари як розлад сну.

ЯКІ ФАКТОРИ ВПЛИВАЮТЬ НА СНИ

Стан здоров'я

На сни впливає, достатня чи недостатня тривалість сну людини спить. Якщо не спати протягом ночі або двох (чи більше), ділянки мозку стають набагато активнішими у фазі швидкого сну. Ймовірно, у людини будуть яскравіші сни, які вона швидше за все згадає.

Вагітність також є каталізатором яскравих сновидінь. Збільшення вироблення гормонів впливає на те, як мозок обробляє думки та емоції. Це часто призводить до інтенсивних снів.

Розлади психічного здоров’я, такі як депресія та тривога, а також біполярний розлад та інші стани, пов’язані з настроєм, можуть спровокувати інтенсивні та іноді тривожні сни й кошмари. Ліки проти цих станів, включаючи антидепресанти та нейролептики, також пов’язані з вищим ризиком кошмарів.

Харчування

Немає незаперечних доказів, що певна їжа призводить до дивніших або кращих снів. Втім, деякі продукти можуть закласти основу для кращого запам’ятовування снів.

Їжа з високим вмістом вуглеводів постачає швидку енергію, але так само швидко активність мозку падає. Ці особливості можуть відображатися й у снах. Крім того, є продукти, які змушують прокидатися протягом ночі, найімовірніше у фазі швидкого сну. І тоді людина, ймовірно, запам’ятає більше своїх сновидінь.

Щоденна активність

Подібно до того, як короткий або переривчастий сон часто призводить до яскравіших сновидінь, хороший нічний сон зменшує кількість інтенсивних снів, які людина запам’ятає.

Невелике дослідження показало, що одним із хороших способів спати міцніше є ранкова зарядка. Біг або інше кардіотренування в першій половині дні допомагає швидше заснути й провести більше часу в глибокому сні, ніж якщо не займатися спортом або займатися пізно ввечері.

Люди, що займаються бігом чи фітнесом, як правило, витрачають менше часу на фазу швидкого сну. Крім того, чим ефективніше людина знімає стрес протягом дня, тим менша ймовірність, що він перенесеться у сон. Це допоможе уникнути кошмарів та перерваного сну.

ЯК ЗАПАМ'ЯТАТИ СНИ

Під час сновидінь хімічна речовина мозку норадреналін, що пов’язана з пам’яттю, і електрична активність мозку, яка допомагає запам’ятати, знаходяться на найнижчому рівні. Тому запам’ятати сон важко. Сни, які людина пам'ятає, - це ті, які тривають під час прокидання.

Один зі способів пригадати свої сни – під час засинання сказати собі, що хочете запам’ятати свій сон. Якщо це остання думка, швидше за все, ви прокинетеся зі сном, який ще свіжий у вашій пам’яті.

Оскільки запам’ятовування сну може бути легко перервано навіть найменшим відволіканням, можна спробувати запам’ятати якомога більше зі свого сну, як тільки прокинетеся. Не вставайте з ліжка і не думайте ні про що інше. Спробуйте вловити будь-які образи або спогади про свій сон і одразу запишіть їх.