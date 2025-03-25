Почему мы не помним раннего детства: ученые совершили потрясающее открытие

Задумывались ли вы, почему не можете припомнить никаких моментов из своего раннего детства, как бы ни старались? Новое исследование, опубликованное в журнале Science, предполагает, что эти воспоминания действительно сохраняются, однако получить к ним доступ в более позднем возрасте мы просто не способны.

Ученые изучали память 26 младенцев в возрасте от 4 до 25 месяцев, разделив их на две основные группы: малышей до года и детей от одного до двух лет. В ходе эксперимента детей поместили в аппарат МРТ и показывали серию изображений, каждое из которых демонстрировалось по две секунды. Цель опыта заключалась в том, чтобы зафиксировать активность гиппокампа – части мозга, ответственной за эмоции, память и работу автономной нервной системы. Об этом пишет CNN.

После небольшой паузы малышам одновременно демонстрировали два изображения: одно, которое они видели, и новое. Ученые следили за тем, куда длиннее устремлен взгляд младенцев. Если ребенок сосредотачивался на знакомом изображении, это указывало на то, что он узнал его, а значит, память сработала. В противном случае можно было предположить, что процесс запоминания еще недостаточно сформирован.

Проведя анализ полученных данных, ученые сравнили результаты МРТ тех младенцев, которые узнавали картинки, с теми, кто не проявлял интереса к знакомым изображениям. Оказалось, что у старших детей гиппокамп проявлял гораздо большую активность при формировании памяти. Кроме того, только у этой группы активизировалась орбитофронтальная кора – зона мозга, отвечающая за принятие решений и распознавание информации.

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Почему именно процесс кодирования памяти начинает активнее работать у младенцев после 12 месяцев, до сих пор не выяснено. Однако исследователи предполагают, что это связано с интенсивными изменениями, происходящими в организме ребенка именно в этот период.

"Мозг младенца в это время стремительно развивается: меняется восприятие, формируется речь, совершенствуются моторные навыки, а гиппокамп значительно увеличивается в объеме", - объясняет профессор Йельского университета и ведущий автор исследования доктор Ник Терк-Браун.

Его команда продолжает изучать, почему взрослые люди не могут вспомнить свой первый опыт. По предположению Терк-Брауна, вероятно, проблема заключается в том, что гиппокамп во взрослом возрасте не получает правильных запросов для поиска воспоминаний, поскольку они были сохранены на основе уникального детского восприятия окружающего мира.

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