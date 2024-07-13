Оптическая иллюзия: найдите необычную радугу на картинке всего за 5 секунд

Оптические иллюзии – это сложные изображения, играющие с умом. Они помогают учёным понять, как наш мозг обрабатывает визуальную информацию.

Эти головоломки также улучшают навыки мышления и делают мозг более творческим. Частое выполнение этих задач может улучшить память и помочь лучше решать проблемы, сообщает Jagran Josh.

На изображении показана куча радуг, расположенных в формате сетки. Хотя на первый взгляд все радуги кажутся схожими, это не так.

Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh

Одна из радуг отличается от других. Ее нужно найти всего за 5 секунд.

Читайте также: Коварный тест на IQ: найдите 4 трехногих коня на картинке за 9 секунд

Проверьте свои навыки наблюдательности с помощью этой быстрой задачи оптической иллюзии. Люди с высоким уровнем наблюдательности могут найти разную радугу быстрее, чем другие читатели.

Те, кто по-прежнему ищет решения, могут прекратить поиск и пересмотреть решение ниже.

Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!