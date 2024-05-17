Оладьи из капусты: получаются нежные и полезные

Никогда не поздно пополнить свою книгу рецептов всевозможными блюдами из капусты, которые вы сможете приготовить оригинально, вкусно и просто.

Разные виды капусты одинаково полезны для организма: все они содержат витамины и минералы, необходимые для поддержания тонуса, богаты клетчаткой, легко усваиваются и не перегружают нас лишними калориями.

Самый распространенный вид капусты - белокачанная - богат витамином С и полезными кислотами. Блюда из белокочанной капусты всегда готовятся просто.

Нежные капустные оладьи

Ингредиенты:

- белокочанная капуста - 1 средний кочан

- яйцо - 2 шт.

- мука цельнозерновая - 4 ст. л.

- специи и приправы - по вкусу

- растительное масло - для жарки

- свежая зелень (укроп, петрушка) - по вкусу

- сметана или натуральный йогурт - для подачи

Способ приготовления:

Мелко измельчив капусту, посолите ее и поперчите, перемните руками и дайте постоять несколько минут.

Добавьте к капусте яйца, перемешайте, а затем добавьте 2-3 столовые ложки муки и снова тщательно перемешайте до однородной, густой консистенции.

Предварительно разогретую сковородку смазать растительным маслом. Выкладывайте оладьи, слегка придавливая сверху. Подрумяньте их на огне чуть ниже среднего примерно по 5 минут с каждой стороны.

Подавайте нежные капустные оладьи со сметаной и свежей зеленью.