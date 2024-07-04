БлогРецепты
Незаменимый летний напиток
Почему тебе это понравится?
Супер освежающий
Готов через 2 минуты
Прекрасная альтернатива газированным напиткам
Поощряет пить больше воды
Нарезаем ломтики лимона+огурец+мята и заливаем газировкой или обыкновенной водой.
Я не собираюсь делать никаких заявлений по поводу того, что это "детокс-напиток" или что-то подобное, потому что их на самом деле не существует. Тем не менее, эта вода имеет отличный вкус и позволяет намного легче пить больше воды и оставаться гидратированной, так что это всегда хорошо.