Незаменимый летний напиток

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Супер освежающий

Готов через 2 минуты

Прекрасная альтернатива газированным напиткам

Поощряет пить больше воды

Нарезаем ломтики лимона+огурец+мята и заливаем газировкой или обыкновенной водой.

Я не собираюсь делать никаких заявлений по поводу того, что это "детокс-напиток" или что-то подобное, потому что их на самом деле не существует. Тем не менее, эта вода имеет отличный вкус и позволяет намного легче пить больше воды и оставаться гидратированной, так что это всегда хорошо.