Названы цифры в дате рождения, которые сулят большую удачу в жизни

Каждое число в нумерологии несет в себе определенную вибрацию, утверждают специалисты. Считается, что дата рождения имеет большое влияние на судьбу человека и везение в жизни.

Самое сильное число в нумерологии – 8. При переворачивании его по горизонтали появляется знак бесконечности, что только увеличивает его силу.

Люди, в дате рождения которых есть число 8, обречены на успех – зачастую это будущие лидеры, достигающие невероятных успехов благодаря своему трудолюбию и удаче. Они амбициозны и всегда стремятся к своим целям, несмотря на риски и препятствия.

Число 8 – знак перфекционистов, которые стремятся получить максимум всего. В отношениях они часто властны и ревнивы – особенно это касается мужчин. Женщины же любят управлять и подчинять других.

Таких людей не волнует мнение окружающих, хотя они сами часто являются примером для подражания, ведь заслужили уважение благодаря своему упорству и целеустремленности .

Также люди, в дате рождения которых есть цифра 7, могут считать себя счастливчиками, ведь оно приносит процветание, счастье и заботу Вселенной.

Люди с семерками в дате рождения часто могут не замечать своего счастья, потому что оно проявляется не так явно. Однако они проживают свою жизнь без серьезных проблем и неудач. Им стоит быть чуткими к знакам, исходящим из Вселенной, и не бояться делиться этими знаниями с другими.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.