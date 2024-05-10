Бытует мнение, что мед – это всего лишь 80% сахаров и его действие на организм сравнимо с действием обычного сахара. Именно по этой причине многие стали избегать мед, хотя лучше бы сфокусировали внимание на регулярный утренний круассан вместо полноценного завтрака.

Мед - мое проверенное лекарство с детских времен, когда родители завели специально пасеку, чтобы укрепить мое слабое здоровье. И тогда это было самым верным решением.

Использую мед как жаропонижающее, для снижения симптомов интоксикации, как желчегонное, как снотворное, как ранозаживляющее, в лечении воспалительных состояний слизистых жкт, в лечении слизистых верхних дыхательных путей.

Разумеется, если объедаться медом, как лакомством, а не расценивать его как лекарство и есть дозировано, то можно получить ряд неприятных и очевидных последствий.

Самый популярный вопрос: можно ли добавлять мед в горячие напитки? Пожалуйста, если вам так вкусно. Полезные свойства во многом теряются. Но мед при этом не становится ядовитым, как об этом часто пишут в интернете.

Например, горячая вода с медом и лимонным соком прекрасно стимулирует желчеотделение. И есть даже натуропатический протокол растворения желчных камней медовой водой. Хотя многие до сих пор не поняли, за счет чего получается такой эффект. И видят в такой медовой воде только угрозу для поджелудочной и риски в плане развития инсулинорезистентности.

Оставлю этот пункт загадкой и поводом для размышлений.