Малиновые мафины с шоколадом: готовятся быстро, легко и просто

Друзья, именно этот десерт содержит только доступные ингредиенты, готовится быстро, легко и просто.

Вы можете заменить малину любой другой ягодой и получить непревзойденный вкус! В зимнее время подойдет даже банан. Но важным и неизменным ингредиентом в составе мафинов является густой белый йогурт.

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У своєму складі має тільки справжнє коров’яче молоко і закваску, немає ніяких додаткових компонентів та загущувачів! То ж обирайте найкраще для себе та своєї родини.

Малинові мафіни з шоколадом

150 г яєць (3 шт.)

140 г цукру (7 ст. л. без гірки)

130 мл рафінованої соняшникової олії (8 ст. л. + 2 ч.л.)

170 г білого йогурту "Молокія" (жирністю 3%)

300 г борошна (10 ст. л. з гіркою)

8 г розпушувача (1 ч.л. з гіркою + 1 ч. л. без гірки)

ванільний цукор

200 г малини (свіжої або замороженої)

70 г чорного або молочного шоколаду

Приготуємо малинові мафіни з шоколадом:

У великій мисці змішуємо: борошно, розпушувач, ванільний цукор.

Додаємо цукор, яйця, рослинну олія та білий йогурт. Перемішуємо за допомогою вінчика до однорідної консистенції.

Додаємо подрібнений шоколад та малину. Обережно перемішуємо.

Тісто готове.

Беремо формочки для мафінів та заповнюємо тістом 2/3.

Відправляємо форми у розігріту духовку до 180 градусів з конвекцією на 20-25 хвилин.

Дістаємо мафіни з духовки та присипаємо цукровою пудрою.

Готово. Усім смачного!