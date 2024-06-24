Колесо жизненного баланса: что это и как с ним работать

Современный человек настолько поглощен делами, проблемами, вечной гонкой за... чем угодно, что просто не может объективно оценить свою жизнь. Не какую-то одну её сторону, а в целом. Для этого существуют специальные техники, которые помогают проанализировать сферы жизни, уравновесить их.

В нашей статье мы расскажем, как и зачем рисовать колесо баланса жизни, как оценивать результаты и составлять план действий на ближайшее будущее.

Подробнее о технике

Колесо жизненного баланса — это инструмент анализа текущего положения дел и планирования задач на будущее. Автор техники — американский миллионер и мотивационный коуч Пол Дж. Майер. Он предложил оригинальную концепцию: определить несколько базовых сфер жизни человека и оценить каждую из них. Визуальное воплощение баланса помогает понять, какая сфера нарушает его, над чем нужно поработать.

Пользу техники подтвердили многие коучи. На своих тренингах они предлагали участникам адаптированные варианты колеса и получали обратную связь. Как оказалось, это действительно эффективный инструмент для анализа сильных и слабых сторон жизни человека, осознания приоритетов и путей развития. Но главное — колесо помогает обрести баланс, без которого невозможно счастливое, гармоничное будущее.

Описание сегментов

Колесо баланса жизни может быть разделено на сколько угодно сегментов. Универсальный вариант:

Здоровье.

Карьера.

Семья.

Финансы.

Окружение.

Отдых.

Комфорт.

Развитие.

Но вы можете добавлять или убирать сегменты. Менять их названия в зависимости от того, какую сферу хотите проанализировать. К примеру, вместо сегмента "Комфорт" использовать "Дом", вместо "Карьера" — "Бизнес".

Можете расширить колесо до 10-12 сегментов. Так вы проанализируете свою жизнь более подробно. Но слишком распыляться не стоит, ведь вам важно понять общую картину.

Кстати, если какая-то сфера требует более подробного разбора, вы можете нарисовать колесо именно для нее. К примеру, сделать колесо здоровья, разбив его на такие сегменты: "Диагностика", "Профилактика", "Реабилитация", "Правильное питание" и т. д. Это поможет вам оценить степень проработки отдельных аспектов по теме здоровья и понять, какие мероприятия стоит внести в свои ближайшие планы.

Колесо жизненного баланса: что это и как с ним работать

Оценка уровня удовлетворенности

Каждый из сегментов круга жизненного баланса имеет свою шкалу из 10 делений. Одно деление — один балл. Ваша задача оценить уровень удовлетворенности конкретной сферой жизни и поставить соответствующую оценку.

1-3 балла — не удовлетворен вообще или крайне мало удовлетворен.

4-6 баллов — низкая степень удовлетворенности.

7-9 баллов — достаточно удовлетворен.

10 баллов — полная удовлетворенность.

Будьте честны в оценках, ведь именно так вы сможете получить объективную картину своего жизненного баланса.

Интерпретация результатов

Закрасьте в каждом сегменте круга то количество делений на шкале, которое соответствует поставленной оценке. Когда закончите, получите визуализацию вашего жизненного баланса. Если какой-то из сегментов значительно превышает по размерам остальные, значит, эта сфера у вас наиболее развита. И наоборот, просадка в сегментах демонстрирует вам, куда стоит направить свое внимание.

Идеальная ситуация — практически ровное во всех сегментах колесо баланса, то есть разрыв в оценках не должен превышать 1-2 деления.

Посмотрите на изображение ниже. Так выглядит результат у человека со сбалансированной жизнью. Он наверняка пребывает в состоянии гармонии и равновесия. Одинаково эффективен в разных направлениях, но приоритет в данный момент отдает развитию.

Колесо жизненного баланса: что это и как с ним работать

И еще один пример — значительные разбежности в оценках свидетельствуют о том, что человек сконцентрирован на карьерном и личностном развитии, при этом почти игнорирует другие стороны жизни, такие как семья, отдых. Долго находиться в таком состоянии невозможно, дисбаланс грозит развитием общей неудовлетворенности жизнью.

Составление планов

Теперь предлагаем вам сконцентрироваться на проработке тех аспектов, которые получили минимальное количество баллов на вашем колесе жизненного баланса. Для этого задайте себе такие вопросы:

Каковы очевидные причины такого положения дел? Мешают ли вам другие люди? Могут ли вам помочь другие люди? Что вы можете сделать для этой сферы прямо сейчас, в ближайшую неделю, в течение 3 месяцев? Как это повлияет на другие сферы жизни? Какие ресурсы вам нужно задействовать?

На основании ответов сформулируйте конкретные задачи и внесите их в свой график. Если следовать намеченному плану, то вскоре вы заметите прогресс в сфере, которой занимаетесь, и можете параллельно взяться за другие.

Напомним: ваша задача — не вывести сегменты круга на максимальный уровень (10 баллов), а добиться гармонии между ними. То есть чтобы ни одна сфера на рисунке не выглядела значительно меньше остальных.

Создавать колесо жизненного баланса можно как угодно часто. Но лучше всего для этого подходят предновогодние дни — время подведения итогов года. Уделите несколько часов анализу и планированию, чтобы получить индивидуальную стратегию по улучшению собственной жизни.