Какие вопросы по версии Гарварда стоит задать себе, чтобы добиться успеха
Многие стремятся к успеху, но не всегда знают, с чего начать. Профессор Гарвардской бизнес-школы Гаутам Мукунда предлагает начать два простых, но важных вопроса. Об этомпишет 24 tv.ua.
Вот эти важные вопросы:
- Какие мои ключевые сильные стороны?
Этот вопрос поможет вам лучше узнать себя, определить свои сильнейшие навыки, таланты и то, что вас отличает от других.
Ответ на этот вопрос может включать:
- Ваши знания и опыт в определенной сфере.
- Личные качества, такие как креативность, коммуникабельность, лидерские способности.
- Уникальные навыки или таланты, которые вы владеете.
2. Какие компании, учреждения и ситуации ценят то, что я делаю?
Этот вопрос поможет вам определить, какое место правильно для вас, где вы сможете развиваться, учиться и расти.
- Подумайте о том:
- Какие компании или организации нуждаются в ваших навыках и талантах?
- Какие типы рабочих сред вам больше всего нравятся?
- Какие ценности и миссия компаний соответствуют вашим собственным?
Ответы на эти два вопроса помогут вам:
- Понять себя и свои сильные стороны.
- Определить, где вы можете лучше всего использовать свои таланты.
- Найти место, где вы будете чувствовать себя счастливыми и реализуемыми.
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Конечно, это только первый шаг на пути к успеху. Вам также понадобится:
- Упорно работать.
- Научиться расставлять приоритеты и управлять своим временем.
- Эффективно общаться с другими.
- Развивать свой эмоциональный интеллект.
- Учиться на своих ошибках и неудачах.
Но если вы начнете с ответов на эти два ключевых вопроса, вы уже будете на верном пути!
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