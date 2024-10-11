Какие в школе давать знания? Больше науки или больше практики?
Здесь развернулись прения: Какие в школе давать знания? Больше науки или больше практики?
Потому что все запутались. Да и обучающая программа переполнена…
Здесь такое дело. В будущей взрослой жизни с наукой связывают себя только 3% выпускников (!), становясь инженерами, изобретателями, конструкторами и учёными. Они молодцы! Это, должно быть, гордость нации!
Но что, извините, дает школа остальным 97%, которые становятся поварами, редакторами, менеджерами, продавцами, бизнесменами, строителями, программистами, чиновниками, продюсерами и врачами?
И как жить им, отдавшим одиннадцать лет школе, просидевшим там 12 000 уроков, но так и не обеспеченных горючим для жизненного разгона? Да еще в условиях новейших технологий 21 века.
Почему только стандартным наукам такая привилегия? Да еще и с учетом того, что наука сейчас брошена на произвол судьбы? Где потом работать?
У нас школьные предметы, почти все – это науки: математика, физика, химия, биология. Даже литература идет как наука. Где вместо того, чтобы от художественного произведения просто получать эстетическое наслаждение, вынуждают изучать образы героев и отвечать на экзамене кто во что был одет и кто кому что сказал.
Я "за" науки, чтобы не было даже сомнений! НО!
Тогда возникает непростой выбор. Надо:
- или продолжать этот научный фундамент школы укреплять еще больше...
- или предметы вводить другие, потому что школа должна делать и
для жизни...,
- или ставить школе другие цели.
– или оставить все как есть.
Вот и вопрос: В какой пропорции подавать знания в школе?
1) 100% теории
2) 80% теории – 20% практики
3) 50% теории – 50% практики
4) 20% теории – 80% практики
5) 0% теории – 100% практики
Каково ваше мнение?