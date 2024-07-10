Какие последствия имеет употребление в жару воды со льдом

Адекватное потребление жидкости абсолютно необходимо для психического и физического здоровья людей всех возрастов. Наиболее распространенные рекомендации включают норму потребления для мужчин в возрасте от 19 лет – 3,7 литра жидкости в день, а женщинам – 2,7 литра в день. Около 2/3 жидкости следует употреблять в виде чистой природной воды.

Далее текст на языке оригинала

Яку воду краще пити – теплу, кімнатної температури, холодну, або воду з льодом? Чи існують ризики від споживання надто холодної води?

Деякі люди вважають, що вживання холодної води є шкідливим для здоров’я. Це переконання засноване на думці, що води з низькою температурою сприяє порушенню моторної та секреторної функції шлунку, ускладнюючи перетравлення їжі.

Ще одна поширена думка: якщо людина п’є крижану воду (4°C або нижче), організм має працювати більше, щоб підтримувати свою внутрішню температуру на рівні 36, 6°C.

Але чи є аргументи на підтримку цих міркувань і що про це говорить наука?

МОЖЛИВІ НЕБАЖАНІ НАСЛІДКИ

Вживання холодної води справді впливає на організм. Дослідження проведене ще в 1978 році виявило, що вживання холодної води робить слиз, що виробляється у носоглотці густішим, через що повітрю стає важче проходити через дихальні шляхи. Для порівняння, курячий суп і гаряча вода допомагають людям дихати легше. Тож, якщо у хворих на застуду чи грип вживання холодної води може погіршити відчуття закладеності.

Є деякі захворювання, на симптоми яких негативно впливає вживання холодної води. Дослідження, проведене у 2001 році, виявило зв’язок між вживанням холодної води та приступом мігрені у людей, які від неї страждають. А згідно з дослідженням 2012 року, біль, пов’язаний з ахалазією (нейромоторне порушення, яке значно утруднює проходження їжі через стравохід у шлунок), також може посилюватися, якщо пити холодну воду під час їди.

У традиційній китайській медицині вважається, що вживання холодної води з гарячою їжею викликає дисбаланс. Як правило, страви в китайській культурі подають із теплою водою або гарячим чаєм. Таке переконання існує й в кількох інших культурах по всьому світу.

ПЕРЕВАГИ

Втім, вживання холодної води може бути й корисним. Згідно з дослідженням 2012 року, вживання холодної води під час тренування допомагає вберегти організм від перегріву та зробити тренування більш ефективним. Ймовірно, холодна вода допомагає підтримувати нижчу температуру всередині організму.

Чи може холодна вода допомогти схуднути? Вживання простої води, незалежно від температури, асоціюється зі зниженням споживання калорій протягом дня. Питна вода замість солодких напоїв корисна для травлення та підтримки помірної ваги, навіть якщо вона холодна.

Вживання холодної води може допомогти спалити кілька зайвих калорій під час її перетравлення, оскільки організм має більше працювати, щоб підтримувати свою основну температуру. Але навряд чи це є потужним засобом для схуднення.

ВОДА З ЛЬОДОМ АБО ПРОСТО ЛІД

Впродовж триваючих спекотних днів ми потребуємо більше рідини, оскільки втрачаємо її багато на потреби терморегуляції та вироблення поту Відновлення запасів води в організмі може бути проблемним для частини людей. Тож, додаючи пару кубиків льоду на склянку води, ми можемо посприяти її споживанню у більшій кількості.

Натомість звичка або пристрасть жувати лід може мати негативні наслідки. По-перше, збільшується ризик руйнації зубної емалі та появи карієсу. По-друге, це може бути ознакою розладу харчової поведінки та однією з причин появи дефіциту поживних речовин, заліза та інших.

ЩО ПОЗИТИВНОГО МОЖНА СКАЗАТИ ПРО ТЕПЛУ ВОДУ

Вживання теплої води сприяє фізіологічному травленню та виведенню непотрібних продуктів обміну, покращує кровообіг. Встановлено, що вживання теплої або гарячої води зменшує спрагу. Це не можна вважати позитивним ефектом у дні, коли ваше тіло потребує охолодження і втрачає багато рідини з потом.

Отже, вживання холодної води дає такі ж переваги, як і води кімнатної температури: підтримка водного балансу та відчуття бадьорості. У спекотні дні холодна вода і вода з льодом краще смакують і ліпше забезпечують підвищену потребу у рідині.