Как выжать максимум из последних моментов перед уходом из офиса

Когда рабочий день подходит к концу, очень важно принять определенные меры для плавного перехода от работы к дому. UAportal подготовил несколько полезных советов, которые помогут сделать завершающие моменты рабочего дня более эффективными.

Уборка рабочего пространства

Перед тем, как уйти с работы, уделите несколько минут, чтобы навести порядок на рабочем месте. Уберите беспорядок, сложите разбросанные бумаги и убедитесь, что на столе все упорядочено. Проверьте пространство, чтобы не оставить ничего важного и не спешить в последнюю минуту.

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Составьте список дел

Еще один полезный прием – создание списка дел на следующий день. Потратьте несколько минут на то, чтобы записать задачи, которые нужно выполнить, и расставить их по приоритетности, исходя из неотложности. Такая подготовка обеспечивает более организованный и целенаправленный подход к следующему рабочему дню.

Итоги достижений

Выделите минутку, чтобы поразмышлять над достижениями дня. Эти короткие размышления станут источником удовлетворения и мотивации, служа ментальным сигналом для завершения рабочего дня. Такая рефлексивная практика позволит завершить дела на позитивной ноте, и зарядиться энергией для следующего рабочего дня.

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