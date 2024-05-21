Как справиться с жарой во время работы: полезные советы
С повышением температуры как офисные работники, так и работающие на открытом воздухе вынуждены бороться с летней жарой. Независимо от того, проводите ли вы свои дни в помещениях с кондиционерами или выходите на улицу под солнечные лучи, соблюдение этих простых советов может сделать работу в жарких условиях более терпимой.
UAportal подготовил несколько ценных советов, как спастись от жары и обеспечить производительность в летние месяцы. Внедряя эти советы, вы сможете превратить свои рабочие будни в более комфортные.
Советы для конкретной профессии
Работникам таких профессий как грузчики, строители и парковщики, которые носят униформу, следующие советы помогут справиться с жарой:
– Возьмите с собой достаточный запас воды. Переносные кулеры – отличная инвестиция, чтобы обеспечить доступ к прохладительным напиткам в течение дня.
– Держите под рукой влажные салфетки, чтобы вытирать пот и грязь с лица и тела.
– Делайте регулярные перерывы по 10 минут ежечасно или по 15 минут каждые два часа, чтобы дать телу отдохнуть в жару.
– По возможности ищите тень, чтобы минимизировать риск солнечного удара. Если тень недоступна, делайте короткие перерывы в тени, когда это возможно.
– Установите солнцезащитные шторки на окна автомобиля, если вы работаете в машине. Это обычное дополнение может понизить температуру в салоне на 5-7 градусов.
Советы для офиса
Профессионалам, работающим в офисах без кондиционеров или вентиляторов, следующие советы могут облегчить жизнь:
– Определите приоритет важных задач и встреч в прохладную часть дня, обычно в утренние часы.
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– Поставьте на свой стол емкость с водой, чтобы создать эффект охлаждения, когда вода улетучивается. Для этой цели может эффективно служить аквариум.
– Время от времени распыляйте холодную воду из пульверизатора, чтобы снизить температуру в помещении.
– Регулярно мойте руки прохладной водой. Также попробуйте смачивать мочки ушей – это поможет охладить тело.
– Защитите окна от прямых солнечных лучей с помощью пленки или жалюзи, что значительно снизит поглощение тепла.
– Увеличьте вентиляцию, открыв окна или создав поток воздуха с помощью вентиляторов.
Советы в пути
Небольшой вентилятор и бутылка холодной воды, желательно негазированной, могут прийти вам на помощь не только в рабочее время, но и во время поездки на работу и с работы.
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