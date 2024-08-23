Как сплотить родных: почему важны семейные традиции

Семейные праздники — это не просто повод собраться вместе. Это возможность увидеть близких людей, вспомнить что-то интересное, зарядиться позитивом. Современный ритм жизни заставляет нас откладывать или переносить празднования, нанимать для их организации специальных людей и покупать подарки в последний момент.

Почему важны семейные традиции, какое место они занимают в нашей жизни, мы расскажем в нашей статье.

Семейные праздники: нужны ли они

Почему семейные традиции важны? Каждый из нас практически треть своей жизни провёл в родительской семье. И этот опыт перенес в свою взрослую жизнь.

Прекрасно, если независимо от погоды, настроения и занятости, родные люди собираются вместе — это дарит ощущение сплочённости и безопасности. Маленьким детям это даёт ощущение опоры. Вырастая, они знают, что рядом есть люди, на которых они могут положиться.

Семья становится тем крепче, чем больше общих интересов её объединяет. Если у близких людей нет совместных радостных воспоминаний — они начинают концентрироваться на неприятных. Поэтому важно сформировать позитивные обычаи, которые сплотят семью.

Традиции семьи создают ощущение защищённости и уюта. Но не само застолье объединяет людей, а атмосфера. Можно продолжать обычаи старшего поколения или создать свои. Семейные традиции для детей несут особую ценность: они чувствуют себя причастными к чему-то радостному и весёлому, учатся работать в команде ради общего результата. А когда взрослые, находясь в разных жизненных ситуациях или в ссоре, способны вместе организовывать праздник, — у них появляется больше совместных интересов и поводов наладить общение.

8 примеров семейных традиций

Какие бывают семейные традиции? У каждой семьи они разные. Это может быть и совместный воскресный завтрак, и настольные игры, и чтение книг. Если вы ищете новизну, то далее мы покажем несколько примеров, которые помогут сплотить семью.

Секретные знаки

Тайные знаки — интересное решение, если в вашем доме любят загадки и приключения. Придумайте для членов семьи секретное рукопожатие, используя разные движения и жесты. Кроме взаимодействия руками, можно добавить касание ступнями, локтями или объятия. Такая форма приветствия издавна свидетельствовала о принадлежности к определённому клану или закрытому клубу.

Необычные семейные праздники

И у взрослых, и у детей есть множество поводов для радости. Например, день рождения любимой собаки, первый поцелуй родителей или день, когда пошёл первый снег. Заведите правило отмечать победы малышей: первый выпавший зуб, первый день в садике или в школе, наступление каникул. Подарите ощущение праздника независимо от успеваемости, спортивных наград и достижений. Такой формат семейного времяпрепровождения особенно важен для детей: именно в такие моменты формируется характер ребёнка, его взгляды на жизнь.

Конечно, никто не отменял и традиционные семейные праздники. Чтобы придать им ещё больше душевности — внесите маленькие обычаи, которые будут соблюдать только в вашей семье.

Особые праздничные блюда

Особые — не значит дорогие или ресторанные. Магазинное изобилие позволяет найти продукты в любой сезон, отчего мы отвыкли радоваться праздничному столу. Он стал для нас обыденным. Но можно приурочить приготовление определённого блюда к празднику. Аромат печёной утки или яблочного пирога быстрее любой фотографии вернёт вас в атмосферу морозного зимнего вечера в кругу родных или дня рождения.

Привлекайте к готовке детей. Давайте им посильные задания — размешать, долить, накрошить, чтобы они чувствовали свою ценность, как помощников. Когда детки станут чуть постарше — можно разделить праздничное меню между всеми членами семьи: кто-то готовит салат, кто-то десерт, а кто-то основное блюдо.

Семейный совет

Семейные традиции бывают не только весёлыми, но и поучительными. Детям важно показывать на примере взрослых как решать конфликты или серьёзные проблемы, возникающие в семье. Семейный совет подразумевает, что каждого выслушают, поймут и примут обдуманное решение. Но также важно показать алгоритм взаимодействия: что у совета всегда есть глава, действующий в интересах семьи.

Какие вопросы могут решаться на семейном совете? Например, куда поехать на отдых, купить ли сыну приставку, о которой он просит, какие обязанности у каждого члена семьи.

Активный отдых

Любые совместные развлечения объединяют семью. Если, конечно, вы не пинаете друг друга в спину, приговаривая: "Шевелись, тебе нужно ещё на 6 кило похудеть". Физкультура и спорт должны быть в радость, и если мама с папой в любую погоду выходят на пробежку — малыш с охотой побежит за ними.

В наше время можно найти занятие по душе как зимой, так и летом: плавание, волейбол, конный спорт, яхтинг, катание на велосипедах, квадроциклах, коньках, лыжах или сноуборде. Как говорится, было бы желание. Заведите здоровую привычку для домочадцев — например, каждое утро всей семьёй делать зарядку.

Семейный фотоальбом

Традиция эта совсем не новая, а, скорее, давно забытая старая. Благодаря камерам наших смартфонов можно запечатлеть каждый важный момент, однако большинство из них уходят в архивы в интернете. Заведите бумажный фотоальбом со значимыми для семьи событиями: день встречи, первый поцелуй, свадьба, путешествия, выписка из роддома, первые улыбки, шаги и праздники малышей. Можно даже создать целую фотостену, если для этого есть место.

Также уделяйте внимание семейным фотосессиям в канун праздников, а может и без особого повода — просто, чтобы запечатлеть важный для вас момент жизни. Многие, например, используют фотографии вместо поздравительных открыток близким и родственникам.

Загадывать желания

Мечтать полезно всем, независимо от возраста. Например, составьте список желаний, которые сделают вас счастливыми в следующем году, и работайте над их исполнением. Это могут быть материальные вещи, яркие эмоции и впечатления. Можно посвятить в некоторые пункты родных. Приучайте детей слушать свои потребности и добиваться желаемого.

К примеру, заведите семейную традицию — писать письма Святому Николаю, Зубной фее или Пасхальному кролику. Выберите того персонажа, который отражает ваши ценности, станет ребёнку достойным примером для подражания.

Расскажите малышу, что в канун праздников принято писать письма со своими самыми сокровенными желаниями, что они обязательно сбудутся, если они искренни. Уделите время декорированию конверта, придумайте свой особый шифр — все эти детали привнесут в семейные праздники незабываемое ощущение радости и восторга.

Выход в свет

Куда бы вы ни пошли — в гости или в кино — всегда приятно разделить эмоции с самыми родными. Совместные выходы в свет сближают родных — это один из способов укрепить межличностные отношения в семье. Ведь каждый имеет свои хобби и увлечения, но в коллективе старается находить общие темы для поддержания разговора.

Дети таким образом знакомятся с незнакомыми укладами других семей и наблюдают, как ведут себя взрослые с разными людьми. К тому же так вы можете одновременно и провести время с семьёй, и пообщаться с друзьями.

Сделайте эти выходы приятным времяпрепровождением. Например, оденьтесь в одном стиле и гуляйте в парке. Или посетите игровую комнату и вместе подурачьтесь. А может, просто проведите день в музее, зоопарке или кино.

Главное — найдите такое занятие, которое будет по душе и взрослым, и малышам.

Семьи всегда такие разные, но всех их объединяет одно важное качество — совместные традиции и ценности, которые передаются из поколения в поколение. И даже если вам не удалось сохранить обычаи родителей, вы всегда можете придумать свои. Главное, чтобы они собирали вместе родных людей, объединяли их и оставляли после себя приятные воспоминания.