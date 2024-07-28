Идеальные отношения: как они выглядят

Идеальные отношения — это то, что ищет каждый. Сначала всё хорошо. Поцелуи в парке, прогулки за ручку по аллеям, объятия, шутки, мороженое на брудершафт. Как же повезло встретить такого прекрасного человека! Вы вне времени, в своей галактике для двоих. Кажется, что вы оба идеальны и у вас идеальные отношения. Месяц, два, три.

Потом сказка потихоньку сходит на нет. Оба изначально показали себя сверхсуществами и оба поверили в эту иллюзию. С течением времени удерживать планку всё сложнее. Пока действовали гормоны, вы были как спортсмены, принявшие допинг. Чувствовали прилив энергии, с энтузиазмом баловали друг друга и думали, что в будущем не будете злиться и ворчать в сторону объекта страсти.

Теперь, когда допинг иссяк, стали заметны шероховатости в характере любимого человека. Да и вы больше не можете соответствовать той картинке, которую презентовали вместо своего настоящего характера. Всё чаще проявляете резкость и заботиться о партнёре уже немножко лень. Возможно, вы были не совсем в розовых очках и кое-что в поведении любимого человека настораживало, но вам подумалось, что это не важно или можно подправить в будущем. Так какими должны быть отношения, чтобы их назвали идеальными — далее в статье.

Крах иллюзий случается со всеми.

Если это не пугает и вам, в целом, комфортно с человеком, есть желание выстроить прочную любовную связь — обоим пора расти. Отношения между людьми прекрасны тем, что оба партнёра могут развить друг друга и стать лучше. Научиться по-новому ощущать жизнь.

Признаки идеальных отношений

В обществе понятие идеальных отношений размыто. Люди уделяют больше внимания ролям и распределению обязанностей. Хорошая женщина вкусно готовит, до блеска натирает, заботливо воспитывает, не изменяет, следит за собой. Хороший мужчина хорошо зарабатывает, талантливо прибивает полки, не изменяет, дарит подарочки, носит на руках. Как разговаривать и относиться друг к другу, общество не уточняет. Иногда встречаются пары, которые интуитивно чувствуют, как вести себя с партнёром. Так в чём секрет идеальных отношений? Прочитав ниже признаки идеальных отношений, вы сможете понять, относитесь ли вы к таким парам.

Вы не боитесь быть несовершенным. Идеальные семейные отношения — это если женщина за полчаса до пробуждения мужчины не крадётся на цыпочках в ванную, чтобы расчесаться и подкраситься. Если мужчина стыдливо не прячет шрам от аппендицита — значит всё хорошо. Дело касается не только физических недостатков. Открывая перед партнёром слабые места, вы подсознательно не чувствуете угрозу. Вы доверяете друг другу. Если вы провожаете мужчину в командировку без мыслей о том, что в другом городе его встретит союз беспринципных девиц, то всё нормально. При условии, что он тоже провожает вас в поездку без фантазий о вашем отдыхе. Вы чувствуете поддержку. Ощущаете, как в сложной жизненной ситуации партнёр верит в вас. После разговоров или молчаливых объятий с ним вы чувствуете, что вам не так горько и страшно. Вы разговариваете. Спокойно рассказываете о том, что вам нравится и не нравится. Высказываете пожелания, говорите о том, что у вас на душе и выслушиваете, когда об этом говорит партнёр. Вы разговариваете о сексе. Одна из основных причин вашего союза — физическое влечение. Когда вы открыто выясняете с партнёром, как улучшить секс, рассказываете о своих желаниях и выслушиваете его, связь крепчает. Вы похожи. Интеллектом, взглядами, ценностями, целями. При этом можете быть разными по характеру, способам самовыражения. Вам должно быть интересно проводить время вместе и чувствовать, что вы примерно на одной волне. Вы уважаете личную жизнь и желания друг друга. Если кто-то из вас захотел записаться на йогу, второй идёт следом или не препятствует. Вы даёте друг другу советы, в крайних ситуациях упорно настаиваете на принятии какого-либо решения. Например в случае, когда один имеет вредную привычку и хочет от неё избавиться, а второй помогает в этом. Если бы отношения с вашим партнёром нужно было бы официально продлевать каждый день, вы бы соглашались? Ваш ответ "да"? Значит, отношения идеальные, насколько это возможно.

Как сделать отношения идеальными?Основанные на внимании, заботе, уважении — вот какими они должны быть идеальные отношения. Конечно, не нужно забывать о любви и сексуальном влечении.

Как построить идеальные отношения

Если читая признаки вы обнаружили, что отношения не соответствуют идеальным, нужно поработать над ними. Работать над отношениями вовсе не означает тяжкую пахоту, пот и пыль. Всё, что нужно — быть осознаннее в своих реакциях и действиях, быть внимательнее к реакциям и действиям партнёра.

Высказывайте мысли и эмоции в ненасильственной форме. Это значит говорить спокойно, без обвинений и оскорблений. Говорите обо всём, что беспокоит, не избегая каких-либо тем. Спрашивайте у партнёра, чем озадачен он и искренне пытайтесь его понять. Сохраняйте баланс между "должен" и "хочу". Людей напрягают обязательства в отношениях. Когда хочется с подружкой по магазинам, а надо готовить ужин. Хорошо, когда ваше "надо" и "хочу" уравновешено. Например, в случае с шопингом вы переносите встречу на час и ставите кастрюлю на плиту. Соблюдаете обязанности, но при этом делаете то, что хотите. Ваш партнёр поступает точно также: забирает ребёнка из сада, а чуть позже играет за компьютером. Важно не допускать перекос, чтобы один партнёр не делал только то, что хочет, а второй только то, что должен. Заведите привычку спрашивать друг друга о желаниях. Не только о дальних перспективах, можно о планах на вечер или ближайшие полчаса. Удовлетворить маленькую, сиюминутную "хотелку" партнёра не сложно, но эффективно. В его сознании вы лишний раз закрепитесь как человек, дающий радость. Помните про взаимность: пусть он радует вас в ответ. Поддерживайте друг друга. Если ваш партнёр открывает бизнес по выращиванию брокколи, помогите ему подобрать семена, а не отпускайте колкие шуточки. Вас совсем не вдохновляет брокколи? Просто будьте рядом и поддерживайте словом, объятиями. Восхищайтесь и благодарите. В отношениях между мужчиной и женщиной восхищение — это словесное выражение любви. Восхищаясь, мы говорим человеку, что он хорош собой, тем, какой он есть сейчас. Благодарность в отношениях — это выражение любви за определённое действие. Когда женщина приготовила на завтрак блинчики с абрикосовым вареньем, она проявила заботу и достойна благодарности. Сохраняйте баланс между "даю" и "получаю". Вы с партнёром должны обмениваться равным количеством энергии и действий. То есть чувствовать, не слишком ли вы навязчивы или, наоборот, равнодушны. Если партнёр звонит вам, в среднем, один раз в день, то не стоит каждые пятнадцать минут набирать его номер и спрашивать, не изменилось ли что-нибудь в его жизни за это время. Если он вам в чём-то помог, помогите и ему. Пока он поливает вашу герань, начистите до блеска его обувь. Помните, что вы оба обычные люди. В начале отношений каждая пара — это союз супермужчины и суперженщины. Ей кажется, что запаса энергии хватит на несколько тысяч борщей, а он уверен, что руки никогда не устанут носить её. Люди идеализируют себя, а потом, спустя время, не соответствуют собственным ожиданиям. Ещё и друг друга невольно обманывают. Не завышайте планку ожиданий от себя и о партнёра. Не вспоминайте прошлое. Старайтесь не заходить в новые отношения со старыми чемоданами. Новому партнёру не обязательно повторять про особенности поведения бывшего, как вас обижали и недооценивали. Это ваш опыт, он ценен, потому что помог сделать выводы. На этом стоит помахать ему ручкой и строить новую любовь без старых ошибок. Сохраняйте интимность отношений. Важно не пускать в ваше хрупкое пространство посторонних людей. От родителей до подписчиков в соцсетях. Не значит, что нужно вовсе отказываться от общения, просто другие люди не должны быть вовлечены в ваши сердечные дела.

Стоит ли стремиться к идеальным отношениям

Абсолютное совершенство недостижимо, каждый человек несовершенен. Он несёт в себе уникальный багаж убеждений общества и родителей, детских травм, переживаний. Они не всегда совпадают в паре, поэтому идеальные отношения мужчины и женщины маловероятны. Двое неидеальных людей не создадут идеальный союз. При этом развивая друг друга они становятся лучше, чем вчера, а следом становятся лучше взаимоотношения друг с другом и с миром в целом. Именно по этой причине стоит стремиться к идеалу.

У Р.Киплинга есть сказка "Откуда взялись броненосцы". В ней рассказывается о том, как Расписной Ягуар охотился на Злючку-Колючку Ежа и его подругу Неспешную Черепаху. Ёж сворачивался клубком и выставлял колючки, тогда Ягуар его не трогал, но стоило Ягуару толкнуть его в воду — Ёж тут же разворачивался, ведь он не умеет плавать. Черепаха плавать умела, Ягуар не мог охотиться на неё в воде, но на на суше легко бы выцарапал лапой из панциря.

Чтобы защититься, Ёж и Черепаха стали учить один другого: она его плавать, он её сворачиваться клубком. Так старательно они учились, что в итоге стали сами на себя не похожи и называются теперь Броненосцами. И никакие Ягуары больше их не трогают.

Эта сказка иллюстрирует, как объединяя усилия мы можем стать лучше, жить в гармонии, приближаться к реализации целей.

Идеальные отношения — это не цель, это путь!