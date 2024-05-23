Эти три знака зодиака почувствуют сильный приток энергии

UAportal подготовил гороскоп для Тельца, Девы и Козерога на ближайшее будущее. Узнайте, как звезды подтолкнут этих знаков зодиака к новым свершениям.

Козерог

Козероги могут ощутить сильный приток энергии. Появление новых жизненных сил будет двигать представителей этого знака достигать поставленных целей. Это хороший период для того, чтобы направить эту энергию на продуктивность и настойчивость.

Козерогов будет сопровождать ощущение счастья. Их бодрость и авантюрный дух будут побуждать к поиску новых эмоций. Они должны принять положительную энергию и искать способы распространять радость и оптимизм среди окружающих.

Телец

Тельцы могут почувствовать прилив жизненных сил, что побуждает их взять на себя инициативу. Дух первооткрывателей подтолкнет их к исследованию неизведанного и взвешенного риска.

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Удача будет сопровождать Тельцов. С их безудержной жизненной энергией они готовы свернуть горы. Следует использовать открывающиеся перед ними возможности, поскольку их устойчивость проложит путь к триумфу.

Дева

Девы могут почувствовать прилив жизненных сил, что разожжет их новаторский дух и подтолкнет к изучению нового. Они могут почувствовать себя как никогда бодрыми и жизнерадостными. Девы должны воспринять этот приток энергии как возможность взять на себя ответственность и с уверенностью приступить к новым делам.

Могут возникнуть неудачи, однако стойкий дух Девы поможет им справиться с любыми трудностями. Они должны оставаться сосредоточенными на своих целях, чтобы никакие препятствия не помешали.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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