Добавьте этот ингредиент к кофе и он поможет вам похудеть.

Уже давно кофе стал не просто утренним ритуалом, но и настоящим культом. Ее аромат возбуждает, вкус бодрит, а исследования ученых доказали, что она и полезна здоровью. Антиоксиданты, содержащие кофе, оказывают положительное влияние на работу всех систем организма.

Однако, чтобы кофе не только радовал вкусовые рецепторы, но и приносил пользу, важно пить его правильно. А это значит – с правильным "дополнением". Об этомпишет ТСН.

Диетологи бьют тревогу: молоко, которое многие добавляют к кофе, может нивелировать все его полезные свойства. Коровье молоко, сиропы, ароматизаторы – все это враг стройной фигуры и здорового организма.

Так какое же молоко выбрать, чтобы насладиться кофе и одновременно извлечь пользу? Ответ прост: соевый.

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Почему именно соевое?

Растительный белок: Соевое молоко богато белоком, который является строительным материалом для мышц. Это поможет вам сберечь мышечную массу и не набрать лишних килограммов.

Соевое молоко богато белоком, который является строительным материалом для мышц. Это поможет вам сберечь мышечную массу и не набрать лишних килограммов. Полезные жиры Соевое молоко содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для здоровья сердца, сосудов, профилактики диабета и ожирения.

Обогащенное кальцием и витамином D: Эти элементы делают соевое молоко отличным выбором для прочности костей, зубов и волос.

Эти элементы делают соевое молоко отличным выбором для прочности костей, зубов и волос. Совершенно безопасно: Соевое молоко не вредит ни фигуре, ни здоровью. Оно содержит изофлавоны, защищающие от многих видов рака.

Соевое молоко – это не только вкусная альтернатива, но и залог стройной фигуры и крепкого здоровья.

Напомним, мы уже писали, что ни в коем случае нельзя добавлять кофе.

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