Что следует знать о фолиевой кислоте

Витамин В9, лучше известный под названием фолиевая кислота, которое является синтетической формой природных фолатов. Этот витамин является одним из лучше изученных. Научные данные поддерживают обосновывающие рекомендации по его дополнительному потреблению в виде диетических добавок или фортифицированных пищевых продуктов.

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ВПЛИВ НА ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

Фолієва кислота допомагає організму виробляти здорові нові еритроцити, які розподіляють кисень по всьому організму. Якщо організм виробляє їх недостатньо, у людини може розвинутися фолієводефіцитна анемія, що супроводжується ознаками дефіциту кисню: втомою, слабкістю та сонливістю.

Фолієва кислота потрібна для синтезу та відновлення ДНК, іншого генетичного матеріалу, а також необхідна для поділу клітин. Отримання достатньої кількості фолієвої кислоти під час вагітності є критично важливим. Вона має вирішальне значення для раннього внутрішньоутробного розвитку плода, особливо для формування та росту спинного мозку.

Враховуючи роль для здоров’я фолієвою кислотою часто збагачують борошно, з якого виробляють хліб, макаронні вироби, рис, пластівці та інших зернові продукти.

ДЕФІЦИТ ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ: ОЗНАКИ ТА ГРУПИ РИЗИКУ

Виникає, коли в організмі недостатньо фолієвої кислоти. Може призвести до фолієводефіцитної анемії. Під час вагітності дефіцит фолієвої кислоти підвищує ризик вроджених аномалій.

Серед симптомів недостатнього надходження фолатів/фолієвої кислоти: слабкість, втома, проблеми з концентрацією, головний біль, дратівливість, прискорене серцебиття, задишка, виразки на язиці і в роті, зміна кольору шкіри, волосся або нігтів.

До груп з підвищеним ризиком дефіциту фолієвої кислоти належать:

люди з патологічними станами, що пов’язані з надмірним вживанням алкоголю

вагітні та люди дітородного віку

люди з захворюваннями, які спричинюють мальабсорбцію (погіршення засвоєння) поживних речовин, зокрема запальними захворюваннями кишечника (ЗЗК) і целіакією

люди з поліморфізмом MTHFR, генетичним захворюванням, що порушує здатність перетворювати фолієву кислоту в активну форму та призводить до підвищення рівня амінокислоти гомоцистеїн у крові

РЕКОМЕНДОВАНЕ СПОЖИВАННЯ

Людям від 14 років рекомендовано щодня споживати 400 мікрограмів фолієвої кислоти. Рекомендована доза для вагітних жінок становить від 400 до 800 мікрограмів на день, а в період лактації — 500 мікрограмів на день.

Фізіологічна потреба у фолієвій кислоті для дітей залежить від віку: від народження до 6 місяців — 65 мікрограмів, немовлятам 7–12 місяців — 80 мікрограмів, дітям від 1 до 3 років — 150 мікрограмів, 4–8 років — 200 мікрограмів, 9–13 років — 300 мікрограмів.

Організм краще засвоює фолієву кислоту з дієтичних добавок і збагачених продуктів, ніж фолати з природних джерел. Важливо відзначити, що фолієва кислота може взаємодіяти з певними ліками та не є безпечною для всіх. Перш ніж прийняти рішення про її додаткове споживання, потрібно порадитись з лікарем.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПРИЙОМ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК З ВІТАМІНОМ В9

Більшість людей отримують достатню кількість фолієвої кислоти у складі щоденного меню, а її дефіцит не є поширеним явищем. Однак деяким людям корисно приймати добавки фолієвої кислоти.

Під час вагітності

Спинний мозок одним з перших формується в ембріона, і дефіцит фолієвої кислоти може бути причиною його важких аномалій. Зокрема, порушення нервової трубки (яка формує ранній мозок і хребет ембріона), таких як розщелина хребта та аненцефалія. Коли фолієву кислоту почали призначати вагітним, кількість дітей, народжених із порушеннями нервової трубки, зменшилася.

Крім того, фолієва кислота знижує ризики передчасних пологів, серцевих захворювань і вовчого піднебіння у дитини.

Тому вагітним жінкам, які планують вагітність, або не користуються засобами контрацепції, рекомендують приймати щодня 400–800 мікрограмів фолієвої кислоти або L-5-метилтетрагідрофолату, який є природною формою фолату. Більш високі дози рекомендовані за певними медичними показаннями, у таких випадках потрібне призначення лікаря. Під час годування груддю доза фолієвої кислоти має становити 500 мкг на день.

При розладах настрою

Люди з низьким рівнем фолієвої кислоти можуть частіше відчувати депресію. Результати досліджень демонструють, що близько 30% пацієнтів з важкою депресією мають дефіцит фолієвої кислоти. Згідно з дослідженням 2021 року, менш як 6,0 нанограмів на мілілітр (нг/мл) сироваткової фолієвої кислоти було пов’язано з підвищенням суїцидальної поведінки у пацієнтів з депресивними розладами.

Однак чи може прийом добавок фолієвої кислоти покращити симптоми депресії, незрозуміло. Щоб визначити вплив фолієвої кислоти на розлади настрою, необхідні додаткові дослідження.

При розладах спектра аутизму

Деякі дослідження показують, що прийом фолієвої кислоти до та під час ранньої вагітності зменшує ймовірність розвитку у дитини розладу спектра аутизму (РАС). Однак наукові дані на цю тему лишаються суперечливими.

Наприклад, у 2022 році дослідники виявили, що прийом щонайменше 400 мікрограмів (мкг) фолієвої кислоти як з їжі, так і з добавок під час вагітності був пов’язаний зі зниженим ризиком розвитку РАС у дітей. Однак інше дослідження 2020 року показало, що високий рівень фолієвої кислоти під час вагітності насправді може бути пов’язаний із розвитком РАС у дітей.

При ревматоїдному артриті

Лікарі можуть призначати фолієву кислоту пацієнтам з ревматоїдним артритом, які лікуються метотрексатом. Він є ефективним препаратом для терапії цього стану, але метотрексат здатен виводити фолієву кислоту з організму, викликаючи шлунково-кишкові симптоми. Дослідження показують, що прийом добавок фолієвої кислоти або L-5-метилтетрагідрофолату зменшує ці побічні ефекти приблизно на 79%.

ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА

У багатьох продуктах природно багато фолату. Досить високий рівень цієї сполуки є в яловичій печінці, темно-зелених листових овочах (шпинат, спаржа, брюссельська капуста, броколі), апельсинах, бананах та грейпфрутах, авокадо, апельсиновому та томатному соках, арахісі, квасолі, зеленому горошку, звареному круто яйці.

Крім того, фолієва кислота міститься в збагачених (фортифікованих) продуктах, як борошно, хліб та крупи.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

Вважається, що вживання завеликої кількості фолієвої кислоти не викликає серйозних побічних ефектів. Фолієва кислота розчинна у воді, тож будь-який її надлишок природним чином виходить із сечею. У дуже рідкісних випадках може бути біль у шлунку та діарея.

Однак є деякі дослідження, які суперечать цьому переконанню. Зокрема, певні докази того, що завелика кількість неметаболізованої фолієвої кислоти в крові може бути пов’язана з певними типами раку та у деяких випадках такими станами, як анемія або інсулін резистентність.

РИЗИКИ ПРИЙОМУ

Перед тим, як приймати фолієву кислоту, варто порадитися з лікарем. Особливо за наявності таких станів і захворювань, як епілепсія, діабет 2 типу, ревматоїдний артрит, вовчак, запальні захворювання кишечника та целіакія.

Деякі препарати, які використовуються для лікування цих захворювань, можуть взаємодіяти з фолатом. Людям, які проходять діаліз нирок, варто уникати прийому фолієвої кислоти.

ЧИ ІСНУЮТЬ АЛЬТЕРНАТИВИ

Є певні докази того, що прийом добавок, що містять L-5-метилтетрагідрофолат, активну форму фолієвої кислоти, має деякі переваги. Зокрема, для людей, які приймають ліки, що взаємодіють зі звичайним фолатом, або мають поліморфізм MTHFR. Однак перш ніж приймати будь-яку дієтичну добавку з вітаміном В9, завжди слід запитати про її переваги та ризики у лікаря.

Отже, більшість людей отримує достатню кількість фолієвої кислоти з харчування. Однак людям із ризиком дефіциту, вагітним жінкам та тим, хто планує вагітність, варто розглянути прийом дієтичних добавок фолієвої кислоти, попередньо узгодивши його з вашим лікарем.