Что есть в жару, чтобы хорошо себя чувствовать

В летние месяцы важно выбирать пищу, которая поможет сохранять прохладу, насыщать организм водой и наполнять энергией. В то время как некоторые продукты идеально подходят для борьбы с жарой, другие могут вызвать у нас чувство вялости и обезвоживания.

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На що варто звернути увагу

Зволоження

Додайте до свого раціону такі продукти, як кавун, полуниця та інші ягоди, огірок. Вони мають високий вміст води, що допомагає вам підтримувати водний баланс і залишатися бадьорим у спекотні дні. Вони також багаті на вітаміни та мінерали, що сприяє гарному самопочуттю.

Листова зелень

Їжте більше листової зелені, наприклад шпинату, капусти та салату. У цих овочах не тільки мало калорій, але й багато води, що робить їх ідеальними для літнього раціону. Вони також наповнені поживними речовинами, такими як вітамін С, що підтримує здоров’я імунної системи.

Прохолоджувальні напої

Підтримуйте водний баланс за допомогою освіжних напоїв, таких як вода з ягодами, лимонад без цукру і трав’яні чаї. Трав’яні чаї, наприклад, м’ятний чи ромашковий, можна подавати охолодженими — це даватиме не тільки освіжаючий, а й заспокійливий ефект.

Холодні супи

Обмежте споживання оброблених і упакованих закусок

Збийте температуру охолодженими супами, такими як гаспачо або холодник. Ці холодні овочеві супи не тільки смачні — вони ще й забезпечують організм необхідними поживними речовинами та допомагають зберегти прохолоду. Крім того, їх легко приготувати й ними можна насолоджуватися як легкою їжею або закускою.

Овочі та нежирні білкові продукти на грилі

Ввечері розпаліть гриль і насолоджуйтеся літнім барбекю з овочами, такими як кабачок, баклажан, болгарський перець і кукурудза в качанах. Поєднуйте їх із нежирними білками, такими як птиця, риба або тофу, щоб отримати збалансовану та поживну їжу. Смаження на грилі зі спеціями надає стравам насичений смак, не додаючи зайвих калорій.

Заморожені ласощі

Насолоджуйтеся замороженими ласощами, такими як фруктове морозиво (наприклад, з банана) або заморожений йогурт. Змішайте улюблені фрукти з йогуртом, розлийте у форми та заморозьте — ви отримаєте освіжаючий літній десерт. Ці домашні ласощі містять менше цукру та консервантів, ніж куплені в магазині, що робить їх більш здоровим вибором.

Цільнозернові продукти

Додайте цільнозернові продукти, такі як гречка, коричневий рис і ячмінь, у ваші літні страви. Ці зерна забезпечують рівномірний приплив енергії та відчуття ситості й задоволення протягом тривалого часу. Вони також багаті клітковиною, яка сприяє травленню та зміцнює здоров’я кишківника, необхідне для загального благополуччя.

Корисні жири

Додайте у свій раціон джерела корисних жирів, наприклад авокадо, горіхи та насіння. Ці продукти не тільки смачні, але й містять незамінні жирні кислоти, які підтримують здоров’я серця та роботу мозку. Додайте в хрумкий овочевий салат нарізане авокадо, посипте горіхами та насінням, або насолоджуйтеся гуакамоле на цільнозернових тостах для поживного заряду енергії.

Чого слід уникати

Солодкі напої

Тримайтеся якомога далі від солодких напоїв, таких як солодка газована вода, фруктові соки та енергетичні напої. У цих напоях багато доданого цукру, що може призвести до зневоднення, а за недовгим підйомом енергії настане різкий спад. Вибирайте воду, трав’яні чаї або домашні лимонади з фруктами або ягодами, щоб вгамувати спрагу без надлишку цукру.

Важка та жирна їжа

Уникайте важкої та жирної їжі, як-от смажених закусок, бургерів та вершкових соусів. Ці продукти можуть обтяжувати вас і змусити почуватися млявим у літню спеку. Вибирайте легші страви, як-от овочі на грилі, салати та нежирні білки, щоб підтримувати рівень енергії, не відчуваючи себе обтяженим.

Перероблені та упаковані закуски

Обмежте споживання оброблених і упакованих закусок, таких як чипси, печиво та солодкі батончики. Ці закуски часто містять багато нездорових жирів, цукру та консервантів, що може сприяти запаленню та здуттю живота. Вибирайте здоровіші альтернативи, як-от свіжі фрукти, горіхи або хлібці з нежирним білим молодим сиром, щоб перекусити без почуття провини та важкості.

Алкогольні напої

Хоча в спекотний день спокусливо випити холодного пива чи коктейлю, алкоголь може зневоднювати організм і послаблювати контроль, особливо за високих температур. Обмежте вживання алкоголю та чергуйте алкогольні напої з водою, щоб відновитися та уникнути зневоднення.

Гостра їжа

Гостра їжа здатна підвищити температуру тіла та посилити потовиділення — це може бути небажаним у спекотні літні дні. Уникайте надмірно гострих страв і вибирайте більш м’які альтернативи, щоб зберегти прохолоду та комфорт.

Вживання оптимальної їжі протягом літніх місяців допоможе вам підтримувати водний баланс та залишатися бадьорими, насолоджуючись усім, що може запропонувати сезон. Додавши до свого раціону соковиті фрукти, листову зелень, прохолоджувальні напої та смажені на грилі овочі, ви зможете перемогти спеку та підтримати загальне здоров’я та гарне самопочуття. Не забувайте уникати солодких напоїв, важкої та жирної їжі, оброблених закусок і надмірного споживання алкоголю, щоб почуватися якнайкраще протягом всього літа.