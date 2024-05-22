Чем обработать персик после цветения, чтобы был сладким
Чтобы полакомиться летом ароматными и сочными персиками, важно не только посадить дерево, но и правильно за ним ухаживать. Ведь, как и любое другое растение, персик требует внимания и защиты, особенно после цветения. Следует проводить регулярную обработку и обрезку. Об этом пишет Новости. Live.
Почему важно обрабатывать персики после цветения?
- Защита от болезней: Персиковые деревья подвержены грибковым заболеваниям, таким как вьющиеся листья и монилиоз. Обработка после цветения помогает предотвратить эти болезни и сохранить здоровье дерева.
- Борьба с вредителями: тля, долгоносик и другие вредители могут нанести вред дереву и плодам. Регулярная обработка помогает контролировать их популяцию.
- Стимулирование роста: Обработка может стимулировать рост новых побегов и плодоношение.
Когда обрабатывать персики?
Опытные садоводы рекомендуют проводить обработку персиков трижды в течение весеннего сезона:
- До распускания почек Эта обработка направлена на уничтожение возбудителей болезней и зимующих стадий вредителей.
- Во время цветения Эта обработка защищает цветы от грибковых заболеваний и вредителей.
- После цветения Эта обработка защищает завязи и молодые плоды от болезней и вредителей.
Чем возделывать персики?
Для обработки персиков можно использовать как химические, так и биологические препараты.
Химические препараты:
- Бордосская жидкость Это один из самых распространенных фунгицидов, который используется для борьбы с грибковыми заболеваниями.
- Медный купорос Эффективный фунгицид, который также используется для обработки других плодовых деревьев.
- Инсектициды Для борьбы с вредителями можно использовать различные инсектициды, такие как карбофос, хлорофос и другие.
Важно: Перед использованием любых химических препаратов внимательно читайте инструкцию и соблюдайте правила безопасности.
Биологические препараты:
- Фитоспорин Это биологический фунгицид, который безопасен для людей и окружающей среды.
- Бактериальные инсектициды: Эти препараты содержат бактерии, поражающие вредителей.
- Настои и отвары трав: Можно использовать настои и отвары трав, таких как ромашка, календула, чеснок и другие, для профилактики болезней и отпугивания вредителей.
Важно: Биологические препараты обычно менее эффективны, чем химические, но они более безопасны для людей и окружающей среды.
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Дополнительные советы по уходу за персиками после цветения:
- Прореживание завязей Если на дереве завязалось много плодов, рекомендуется их проредить, чтобы они получали достаточно питательных веществ.
- Полив: регулярно поливайте дерево, особенно в засушливую погоду.
- Подкормка дерева удобрениями, чтобы обеспечить его необходимыми микроэлементами.
- Санитарная обрезка: Регулярно удаляйте из дерева сухие, больные и поврежденные ветки.
Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить здоровые и обильно плодотворные персиковые деревья, которые подарят вам вкусные и ароматные плоды.
Напомним, мы уже писали, как правильно обрабатывать дерево после цветения.
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