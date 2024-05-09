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Как сделать швы между плиткой белоснежными: хозяйки поделились двумя действенными методами

Цихоцкая Мария

Как сделать швы между плиткой белоснежными: хозяйки поделились двумя действенными методами
Вернуть плитке белье легко

Грязные, почерневшие от плесени или покрытые известковым налетом швы между плиткой в ванной - это не только некрасиво, но и может быть опасно для здоровья.

К счастью, очистить их не так сложно, как кажется. Об этомпишет Экспресс.

Вот простой и эффективный метод, который поможет вам избавиться от грязи и плесени без использования жестких химических средств:

Вам понадобятся:

  • Пищевая сода
  • Перекись водорода
  • Старая зубная щетка
  • Тряпка
  • Дезинфицирующее средство

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Инструкция:

  1. Приготовьте чистящую пасту: Смешайте пищевую соду и перекись водорода в миске до образования густой пасты.
  2. Нанесите пасту на швы С помощью старой зубной щетки обильно нанесите пасту на загрязненные швы между плиткой.
  3. Оставьте на 5 минут: Дайте пасте действовать в течение 5 минут, чтобы она размягчила грязь и плесень.
  4. Очистите щеткой: Протрите швы жесткой щетиной зубной щетки, чтобы удалить грязь и плесень.
  5. При необходимости повторите: Если швы сильно загрязнены, повторите шаги 3 и 4.
  6. Смойте пасту: Смочите тряпку теплой водой и удалите остатки пасты из швов.
  7. Продезинфицируйте: Протрите швы дезинфицирующим средством, чтобы уничтожить любые остатки бактерий или плесени.

Напомним, мы уже писали, как легко и эффективно отбелить швы между плиткой.

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