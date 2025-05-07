Жовта цегла під водою: підводна дорога біля узбережжя Коста-Рики привела дайверів до неймовірного відкриття

Група міжнародних археологів офіційно підтвердила виявлення залишків двох данських кораблів, що використовувалися для перевезення рабів. Судна – Fridericus Quartus та Christianus Quintus, – затонули у 1710 році біля берегів Коста-Рики.

У розкопках брали участь науковці з Національного музею Данії разом із представниками Музею кораблів вікінгів. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Поштовхом до важливого відкриття стала ще одна знахідка – так звана "жовта цегляна дорога", яку дайвери виявили неподалік ще у 2015 році. Саме вона знову привернула увагу дослідників до цих затонулих об’єктів. Раніше місцеві мешканці вважали, що уламки належать піратським кораблям.

Читайте також: Прихована українська історія: у старовинному замку виявили таємну кімнату, замкнену ще з козацьких часів

Під час дослідницьких робіт у 2023 році археологи виявили дерев’яні фрагменти, цеглу та глиняні курильні трубки. Проведені аналізи засвідчили, що всі ці матеріали мають данське походження, зокрема пов’язані з районом Фленсбурга. Цегла за розмірами повністю відповідає стандартам, які використовувалися в Данії у XVIII столітті, а за результатами дендрохронології встановлено, що деревину зрубали у проміжку між 1690 і 1695 роками в західній частині Балтійського моря.

Одне з виявлених суден, за всіма ознаками, зазнало пожежі – на це вказують численні сліди обвуглення.

Ще одним вагомим підтвердженням автентичності знахідки стали глиняні трубки, характерні для кораблів данського флоту того часу. Виготовлені в Голландії, вони були поширеними серед данських моряків.

Робота над дослідженням тривала протягом кількох років. Морський археолог Андреас Кальмеєр Блох, один із ключових учасників проєкту, зізнався, що не раз замислювався про те, щоб припинити розкопки.

"Це були одні з найважчих, але водночас і найважливіших археологічних досліджень у моїй професійній практиці", – підкреслив він.

Данія офіційно заборонила трансатлантичну работоргівлю в 1792 році, однак повне скасування рабства відбулося лише у 1847-му. Проєкт у Коста-Риці реалізується науковим центром "Ньорд", який уже планує проведення нових підводних досліджень.

Раніше ми розповідали, що науковці виявили місце народження бабусі Македонського.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!