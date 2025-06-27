Земля прискорюється: вчені зафіксували новий рекорд обертання планети

Швидкість обертання нашої планети поступово зростає, що призводить до незначного скорочення тривалості доби. Хоча зміни обчислюються лише мілісекундами, за останні п’ять років було зафіксовано кілька рекордно коротких днів.

Про це повідомляє DailyGalaxy. Згідно з умовною системою відліку, одна доба триває 24 години, тобто 86 400 секунд. Однак насправді Земля здійснює оберт навколо своєї осі за приблизно 23 години 56 хвилин і 4 секунди. Примітно, що 19 липня 2020 року планета зробила повний оберт на 1,47 мілісекунди швидше, ніж звичайно, встановивши рекорд.

Це явище не було поодиноким. Вже 5 липня 2021 року тривалість обертання скоротилася ще більше – на 1,66 мілісекунди. Науковці вважають, що цього літа можливе чергове прискорення, що підтвердить загальну тенденцію до зростання швидкості обертання Землі.

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Точну причину прискорення обертання Землі вчені поки що не встановили, однак існує кілька ймовірних версій. Зокрема, дослідники припускають, що цей процес може бути спричинений змінами у русі внутрішнього ядра планети. Також не виключають вплив таких факторів, як танення льодовиків, що змінює розподіл маси на поверхні, та зміни в океанічних течіях. Ще однією можливою причиною є поступове зміщення географічних полюсів.

Попри це, як зазначає видання, нинішнє прискорення, швидше за все, є тимчасовим явищем. У довгостроковій перспективі обертання планети, навпаки, демонструє тенденцію до сповільнення.

Для більшості людей ці зміни залишаються лише теоретичними, адже різниця в тривалості доби настільки мала, що її можуть виявити лише високоточні атомні годинники. Втім, коливання тривалості доби можуть створювати труднощі для сучасних систем зв’язку, що працюють на основі супутникової навігації. Для таких систем критично важлива точна синхронізація, яку можуть порушити відмінності між фактичним та теоретичним часом доби.

Раніше ми розповідали, що вчені заявили про занурення земної кори у ядро планети.

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