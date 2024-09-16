Запечена ніжка ягняти з картоплею: рецепт
Друзі, обовʼязково зберігайте цей рецепт і готуйте разом зі мною, це дуже смачноє
РЕЦЕПТ НІЖКИ ЯГНЯТИ З КАРТОПЛЕЮ
1 ніжка ягняти
Маринад:
80 г соус барбекю чи кетчуп барбекю
20 мл рослинної олії
сіль (1 ч.л.)
сухий часник (1 ч. л.)
суха мелена паприка (1 ч. л.)
Видаляємо з ніжки ягняти зайвий жир.
Для маринаду змішуємо усі інгредієнти.
Змащуємо маринадом ніжку ягняти.
Ставимо маринуватися на ніч до холодильника.
Викладаємо ніжку на пергамент у металеву форму. Викладаємо присолену картоплю, змащену олією. Додаємо кілька стручків гострого перцю та часник.
Запікаємо ніжку в авторежимі.
Готуйте з легкістю і задоволенням кожного дня!