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Запечена ніжка ягняти з картоплею: рецепт

Ліза Глінська

Запечена ніжка ягняти з картоплею: рецепт
Запечена ніжка ягняти з картоплею: рецепт

Друзі, обовʼязково зберігайте цей рецепт і готуйте разом зі мною, це дуже смачноє

РЕЦЕПТ НІЖКИ ЯГНЯТИ З КАРТОПЛЕЮ

1 ніжка ягняти

Маринад:

80 г соус барбекю чи кетчуп барбекю

20 мл рослинної олії

сіль (1 ч.л.)

сухий часник (1 ч. л.)

суха мелена паприка (1 ч. л.)

 Видаляємо з ніжки ягняти зайвий жир.

 Для маринаду змішуємо усі інгредієнти.

 Змащуємо маринадом ніжку ягняти.

 Ставимо маринуватися на ніч до холодильника.

 Викладаємо ніжку на пергамент у металеву форму. Викладаємо присолену картоплю, змащену олією. Додаємо кілька стручків гострого перцю та часник.

 Запікаємо ніжку в авторежимі.

Готуйте з легкістю і задоволенням кожного дня!

Джерело:instagram.com

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