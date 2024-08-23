Я ніяк не можу схуднути: що робити?

Що робити, якщо стоїть вага? Часто звертаються із таким питанням. Ну от начебто і раціон харчування дотримуються і тренуються, а вага встала на одній мітці і не рухається.

Ну, по-перше, видихаємо. Не вагою єдиною, як то кажуть. А тепер у спокійній обстановці давайте аналізувати.

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Ответьте себе на следующие вопросы.

Выпиваете ли норму воды в день, которая составляет 30 мл на каждый кг? Например, при весе в 60 кг рекомендуется выпивать 60*0,3=1,8л простой чистой воды в день. Кофе, чай, какао не в счет.

Делаете ли перерывы между трапезами в 3-4 часа, готовите полезные перекусы (орешки, свежие фрукты), перенесли употребление сладкого на первую половину дня, а ужинаете с включением свежих овощей и за 3 часа до сна? Насыщен ли рацион минимум на 60% сырыми овощами, фруктами, зеленью?

Ложитесь ли спать до 22-23:00? Отключаете гаджеты за час до сна, гуляете вечером, проветриваете спальную комнату?

Тренируетесь 3-5 раз в неделю, чередуете кардио и силовые нагрузки, делаете утреннюю зарядку, проходите 10000 шагов ежедневно?

Если на какой-то из вопросов ответ отрицательный, есть еще над чем работать, главное внедряйте изменения на регулярной основе и вес сдвинется. Если везде плюсики, продолжим.

Иногда наступает т.н. эффект "плато", когда организм адаптировался к режиму и перестает терять вес. Вот тут сразу оцените себя сами, а лучше попросите сделать это родных: "Возможно, сейчас Вы достигли идеального веса и осталось лишь поддерживать его". Если же отражение в зеркале пока не радует, попробуйте "встряхнуть" свой организм.

Начать рекомендую со спорта. Увеличьте разнообразие тренировок, временно сделайте упор на силовые или наоборот кардиотренировки, добавьте интервальные тренировки, игровые виды спорта. В общем, начните делать в спортзале то, чего не было и к чему тело не подготовлено.

Пересмотрите питание, здесь также нужно встряхнуться. Рекомендую устраивать разгрузочные дни 1-2 раза в неделю. Например, день сыроедения – кушаете только свежие фрукты-овощи, монодень - только один продукт в течение дня (в идеале - сезонный овощ или фрукт в сыром виде), день на травяных чаях или просто на воде. Лучше в такие дни также подключать очистительные процедуры (кружка Эсмарха, клизма).

Добавьте процедуры для тела. Баня, сауна, хамам, массажи. Это поможет вывести из спячки обменные процессы и активизировать похудение.

Ну а если и встряска не помогает, обратитесь к специалисту, возможно есть проблемы с эндокринной системой, главным регулятором веса тела, и тогда без помощи врача не обойтись.