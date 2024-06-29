Оберіть одну з картинок і дізнайтесь, чи живете повним життям: тест

Захоплюєтеся психологічними тестами? Цей тест допоможе вам зрозуміти, чи справді ви живете життям сповна. Погляньте на зображення нижче. Що ви бачите на ньому першим? Саме це й буде вашою відповіддю в цьому тесті. Про це пише ТСН.

Що ви бачите?

Пейзаж:

Якщо ви першими побачили пейзаж, то, ймовірно, ви цінуєте красу довкілля. Ви перебуваєте в гармонії з природою і глибоко цінуєте її. Вам подобаються прості речі, такі як гарний захід сонця або прогулянка парком. Ви уважні до деталей і помічаєте те, що інші можуть пропустити.

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Для вас жити на повну означає:

Насолоджуватися сьогоденням.

Приділяти час собі.

Цінувати світ навколо.

Два обличчя:

Якщо ви спершу побачили два обличчя на малюнку, то, ймовірно, ви цінуєте соціальні зв'язки.

Ви екстраверт, який отримує задоволення від спілкування з іншими людьми. У вас міцні стосунки з родиною та друзями. Ви любите проводити час з тими, хто вам небайдужий. Вам подобається робити інших щасливими. Ви цінуєте значущі стосунки над матеріальними благами.

Для вас жити на повну означає:

Брати участь у змістовних бесідах.

Якісно проводити час з близькими.

Спілкуватися з іншими на глибшому рівні.

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