Ви будете від них в захваті: 4 турецькі серіали, які побили всі рейтинги в Україні

Турецькі серіали: справжній феномен, який протягом останніх років завоював серця мільйонів глядачів в Україні. Їхні захопливі сюжети, емоційні переживання героїв та екзотичні локації не дають відірватися від екрану. Про це пише 24 tv.ua.

Які ж турецькі серіали про кохання варто подивитися?

"Величне століття. Роксолана"

Історія української дівчини Анастасії Лісовської, яка стала фавориткою султана Сулеймана Пишного та однією з найвпливовіших жінок Османської імперії.

Сила. Повернення додому"

Сила, вихована у бідній родині, потрапляє до багатих людей, де знаходить нове життя та кохання. Їй доведеться зробити складний вибір між почуттями та обов'язком.

"Постукай в мої двері"

Еда, позбавлена стипендії, змушена погоджуватися на пропозицію багатого бізнесмена Серкана Болата: удавати його наречену. Їхні фальшиві стосунки поступово переростають у справжнє кохання.

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Величне століття. Нова володарка"

Історія Кесем Султан, коханої султана Ахмеда I, яка після його смерті стає регентом при своєму малолітньому сині. Їй доводиться боротися за владу та життя в жорстокому чоловічому світі.

Це лише деякі з безлічі турецьких серіалів про кохання, які здобули популярність в Україні. Їхні захопливі історії,емоційні переживання героїв та екзотичні локації неодмінно сподобаються вам, якщо ви шукаєте щось нове та цікаве для перегляду.

Нагадаємо, ми вже писали про три фільми, які варто подивитись, якщо важко на душі.

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