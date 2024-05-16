Волосся перестане випадати: допоможуть ці продукти

Випадіння волосся - це проблема, з якою стикається чимало людей. Це може бути спричинено стресом або гормональними змінами. Дерматологи можуть допомогти встановити причину цього явища, але також важлива здорова дієта, що містить певні вітаміни й мінерали.

На думку експертів з краси SheFinds, збалансована дієта ідеально підходить для здоров'я волосся. Проте, якщо ви маєте дефіцит поживних речовин, добавки можуть бути корисні.

Важливо пам'ятати, що добавки найкраще допомагають усунути існуючі недоліки, і збалансована дієта завжди має бути вашим пріоритетом.

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Нижче перераховано 5 поживних речовин, які корисні для здоров'я волосся:

Цинк та залізо: Ці мінерали важливі для здоров'я волосся і запобігання його випаданню. Цинк міститься в м'ясі, птиці, устрицях та цільнозернових продуктах, а залізо - у м'ясі, птиці, рибі, яйцях, бобах, горіхах та насінні. Проте переконайтеся, що не переборщите з цими мінералами, оскільки їх надлишок також може бути шкідливим для здоров'я.

Жирні кислоти Омега-3: вони містяться в жирній рибі, насінні льону, насінні чіа, волоських горіхах і соєвих бобах, сприяють росту і зміцненню волосся.

Ашваганда (Вітанія снодійна): ця адаптогенна трава допомагає організму впоратися зі стресом, що може бути однією з причин випадання волосся.

Вітамін D: Недостатність вітаміну D може бути пов'язана з випаданням волосся. Однак переконайтеся, що у вас дійсно є дефіцит цього вітаміну, перш ніж приймати добавки. Вітамін D можна отримати з натуральних джерел, таких як яйця, сардини, апельсини, жирна риба та гриби.

Увага! Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати будь-які добавки для лікування випадання волосся і переконайтеся, що вони безпечні для вас.

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