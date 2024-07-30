Віруси з'їдають вашу печінку: як вберегтися

Щодня у світі відзначають якісь дати: два дні тому був День медичного працівника, вчора -- День боротьби із вірусними гепатитами.

Між цими днями є однозначний зв'язок: лікарі лікують гепатити, нерідко – запущені, бо, переважно, хвора печінка не болить.

ЩО ТАКЕ ГЕПАТИТ?

Це запалення печінки. Запалення бувають різного походження: вірусні, лікарські (від деяких ліків), алкогольні, токсичні, аутоімунні та інші.

Для України країни актуальні як вірусні, так і невірусні гепатити, зокрема стеатогепатити, спричинені відкладенням жиру в печінці, та алкогольні.

Якщо Вам на УЗД написали "дифузні зміни зміни в печінці", то це воно і є стеатоз, який з часом може перейти у стеатогепатит, стеатофіброз.

ЯК МОЖНА ЗАРАЗИТИСЬ ВІРУСНИМИ ГЕПАТИТАМИ?

Віруси Аі Е: немиті руки, забруднені продукти та вода.

Віруси В, С, D-- через кров (переливання, ін'єкції, статевий шлях, особливо вірус В).

Вірус D (дельта) может бути у тих, хто інфікований вірусом В.

Тому вакцинація від вірусу В захищає і від D.

▪️Щоб дізнатись, чи є імунітет до вірусу В, потрібно здати кров на антитіла anti-HBs.: якщо вони є, то є і імунітет.

▪️Гепатит В лікується противірусними препаратами, а не гепатопротекторами.

▪️Як вище я вже писала, один із найголовниших шляхів зараження гепатитом В -- незахищені статеві контакти, тому, якщо людина не вакцинована -- то вартозробити постконтактну профілактику (екстренну вакцинацію). Вірусом гепатиту В не можна заразитися через спільний посуд, рушники та поцілунки.

ДІАГНОСТИКА

Печінкові ферменти АЛТ І АСТ.

Вірусологічний аналіз крові на гепатит (на присутність в організмі антитіл та антигенів).

УЗД органів черевної порожнини.

Підвищені рівні печінкових ферментів AСТ (аспартатамінотрансферази) та AЛT (аланінамінотрансферази) вказують на руйнування печінкових клітин і є маркерами запалення в печінці.

Ці ферменти вивільняються у кров при пошкодженні печінкової тканини. Проте це не завжди означає наявність вірусного гепатиту.

Підвищені показники можуть бути пов'язані з іншими причинами, такими, як запалення печінки, алкогольне пошкодження.

БЕРЕЖІТЬ ПЕЧІНКУ, бо, хоч Ви і чули, що вона добре регенерується, проте не у випадку із вірусними гепатитами.

Вони її "з'їдають" зсередини, тому перевіряйте стан печінки регулярно.

Ускладнення вірусних гепатитів В і С жахливі: рак, фіброз печінки, накопичення рідини а черевній порожнині (асцит), пошкодження нирок і багато інших.