Вентилятор чи кондиціонер: який пристрій охолодить та не шокує платіжкою за світло

Спекотного літа важливо забезпечити комфорт у своєму будинку. Щоб визначити, що краще підходить для охолодження – вентилятор чи кондиціонер, слід розглянути принцип їхньої роботи та врахувати переваги і недоліки кожного приладу.

Вентилятор охолоджує шляхом обдування повітрям, що сприяє випаровуванню вологи зі шкіри. Кондиціонер, своєю чергою, втягує повітря, охолоджує його та виводить тепло за межі будинку, пише Homes & Gardens.

Енергоефективність

Вентилятори є екологічнішими та споживають менше електроенергії. Вони використовують лише близько 1% енергії, яку споживає кондиціонер, навіть при безперервній роботі протягом 24 годин.

Недоліки вентилятора

При температурі вище +35°C вентилятор може призвести до зневоднення та теплового удару, не знижуючи при цьому загальну вологість у приміщенні.

Переваги кондиціонера

Кондиціонер ефективніше знижує температуру довкілля, охолоджує великі площі та видаляє вологу з повітря, що дозволяє тілу людини ефективніше розсіювати тепло.

Вибір між вентилятором і кондиціонером залежить від конкретної ситуації. Вентилятор підійде для менших площ і при помірній температурі, тоді як кондиціонер є кращим варіантом для великих приміщень і високих температур.

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