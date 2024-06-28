Ваза за 4 долари виявилася справжнім скарбом майя, якому немає ціни (фото)

Анна Лі Дозьєр, жителька Вашингтона, купила на розпродажі вазу за 3,99 долара. Ця покупка виявилася справжнім артефактом майя, що має велику цінність для культурної спадщини Мексики.

Дозьєр придбала вазу в 2019 році в місцевому комісійному магазині, не підозрюючи про її справжню цінність. Їй сподобався дизайн вази, який нагадував їй про час, проведений у Мексиці, де вона працювала в правозахисній організації, пише wusa9.com.

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Через п'ять років Дозьєр відвідала Національний музей антропології в Мехіко, де помітила, що ваза вражаюче схожа на деякі експонати. Їй стало цікаво, чи може її ваза бути справжнім артефактом, тому вона зв'язалася з музейним фахівцем, який підтвердив її підозри.

Ваза часів цивілізації майя. Джерело: SRE Ваза часів цивілізації майя. Джерело: SRE

Ваза часів цивілізації майя. Джерело: WUSA9 Ваза часів цивілізації майя. Джерело: WUSA9

Посольство Мексики у Вашингтоні, дізнавшись про вазу, було зацікавлене в її поверненні. Дозьєр з радістю погодилася передати вазу на свою законну батьківщину.

"Я рада, що змогла взяти участь у поверненні вази до Мексики", - сказала Дозьєр. "Я хотіла, щоб вона повернулася туди, де їй належить бути".

Посол Мексики в США Естебан Моктесума Барраган назвав вазу "цінним свідком нашої історії майя" і висловив вдячність Дозьєр за її щедрість.

Артефакти часів цивілізації майя. Джерело: SRE Артефакти часів цивілізації майя. Джерело: SRE

Ваза, ймовірно, походить з південного сходу Мексики і датується 1800-1200 роками до нашої ери, що відповідає класичному періоду цивілізації майя.

Цей випадок став ще одним прикладом зусиль мексиканського уряду щодо повернення артефактів, пов'язаних з національною спадщиною країни, які незаконно вивезені за кордон. Окрім вази Дозьєр, посольство також отримало 19 інших археологічних предметів, які були передані анонімно.

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