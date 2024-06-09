В Індонезії пітон повністю проковтнув матір чотирьох дітей (фото, відео)

Шокуючий інцидент стався в Індонезії, де місцеві жителі знайшли зниклу жінку всередині сітчастого пітона. Місцеві жителі розрізали п'ятиметрову змію, виявивши тіло жертви, повідомляє влада.

45-річна матір чотирьох дітей Фаріда зникла увечері в четвер. Її тіло було знайдено всередині пітона чоловіком зниклої й мешканцями села Калемпанг у провінції Південний Сулавесі, повідомляє foxnews.

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Пошуки зниклої жінки почалися після того, як вона не повернулася додому 6 червня увечері. Голова села Суарді Розі повідомив AFP, що її чоловік знайшов її речі, що викликало у нього підозру. Він разом з іншими жителями села почав обшукувати територію.

Невдовзі пошукова група помітила пітона з великим животом. "Вони вирішили розрізати живіт пітона, і щойно вони це зробили, голова Фаріди відразу стала виднітися", - розповів Суарді.

Тіло жінки знайшли всередині пітона. Джерело: x.com/snehamordani Тіло жінки знайшли всередині пітона. Джерело: x.com/snehamordani

Довідково:

Як вбиває пітон?

Пітони не мають отрути, тому вони вбивають свою здобич шляхом стискання. Їхні потужні м'язи обвивають жертву, стискаючи її до тих пір, поки вона не перестане дихати і не помре. Цей процес називається констрикцією.

Пітони також мають гострі зуби, якими вони хапають і утримують здобич. Після того, як жертва мертва, пітон ковтає її цілком.

Що може проковтнути пітон?

Пітони - це хижаки, які можуть проковтнути здобич, значно більшу за їхню голову. Їхні еластичні щелепи та стравохід дозволяють їм розтягуватися, щоб вмістити велику здобич. Розмір здобичі, яку може проковтнути пітон, залежить від його розміру.

Наприклад, невеликий пітон може проковтнути мишу або щура, а великий пітон може проковтнути оленя або антилопу.

Нагадаємо, в Австралії на камеру потрапив пітон, що займався канібалізмом.

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