У древньому похованні на території Данії виявили унікальну золоту скриньку: чим цікава (фото)

У північній частині Данії археологи виявили поховання X століття, яке, ймовірно, належало заможній вікінгській родині. Знахідка містила цілу колекцію давніх артефактів.

Розкопки провели під час будівництва в селі поблизу міста Орхус. Серед знайденого — намисто з перлин, монети, керамічний посуд та оздоблена золотою ниткою скринька. Про це пише The Guardian.

Фахівці припускають, що поховання пов’язане з аристократичною родиною часів правління короля Гаральда Синьозубого. На цьому місці виявили близько 30 могил, датованих другою половиною X століття. За словами археолога музею в Орхусі Мадса Равна, поховані могли бути членами місцевої еліти — можливо, одним із графів або керівників, наближених до короля. Підтвердженням цього є й те, що на відстані менш ніж кілометр раніше знайшли залишки великої ферми тієї ж доби.

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Окрім кісток і зубів, археологи також натрапили на вражаючі особисті речі похованих. Зокрема, у одній з могил знайшли невелику скриньку з прикрасами та ножицями — предметами, які могли мати символічне або практичне значення для покійного. За словами Равна, подібні скриньки — надзвичайна рідкість: досі відомо лише про три такі знахідки, одна з яких — у південно-східній Німеччині.

Дослідники пояснюють, що люди тієї епохи часто брали із собою в могилу речі, які мали для них цінність, адже вірили, що вони знадобляться у загробному житті.

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