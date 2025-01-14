В Англії знайшли унікальний скарб з 321 монети (фото)

Науковці виявили загадкові "затонулі світи" у земній мантії під Тихим океаном. Це, ймовірно, місця, де опинилися древні тектонічні плити, що колись поглинулися під поверхню.

Дослідження провела команда з Геологічного інституту Швейцарської вищої технічної школи Цюриха під керівництвом докторанта Томаса Схоутена у співпраці з експертами Каліфорнійського технологічного інституту. Результати опублікували в журналі Scientific Reports. Вчені виявили додаткові регіони в надрах Землі, які нагадують залишки затонулих плит. Про це повідомляє Earth.

Сейсмічні записи допомогли науковцям визначити місцезнаходження затоплених тектонічних плит у мантії. Зазвичай їх знаходять у зонах субдукції – там, де одна плита занурюється під іншу. Проте дослідження виявило дивину: плити розташовані у нетипових місцях, таких як під великими океанами або всередині континентів.

Одну з таких аномалій знайшли під західною частиною Тихого океану. Вчені зазначають, що згідно з сучасними моделями тектоніки плит, стародавні фрагменти не мали би бути в цьому регіоні.

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"Очевидно, що ці зони в мантії Землі поширені набагато більше, ніж ми думали раніше", – коментує Схоутен.

При цьому геологічні дані не вказують на історичну субдукцію поблизу цих аномалій. Це породжує припущення, що ці структури можуть бути не уламками плит або зовсім іншими утвореннями. Серед версій – стародавні кишені, багаті на кремній, або залізні скупчення, що дрейфували в мантії протягом мільярдів років.

Ці відкриття свідчать про значно більшу різноманітність складу земної мантії, ніж вважалося раніше. Тепер перед вченими постає завдання продовжити дослідження, щоб розгадати природу цих загадкових структур.

Раніше дослідники припустили, що танення льодів Антарктиди може пробудити приховані вулкани. Щоб це зрозуміти, було проведено 4000 комп’ютерних симуляцій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що науковці виявили ртуть в рибі, яка є однією з найпопулярніших у світі.

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