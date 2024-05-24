Побачити кратери від падіння метеорита та унікальні оборонні споруди. Новий туристичний маршрут в Ужанському парку

На кордоні з Польщею та Словаччиною знаходиться унікальна природна зона України, де ви можете активно відпочити та насолодитися дивами природи. По парку розроблено понад 15 цікавих туристичних маршрутів та 5 екостежок, які минулого року поповнилися ще одним. Ліси заповідної зони знаходяться під охороною ЮНЕСКО та зберігають найстаріші дерева України. Як цікаво відвідати парк, де зупинитися та що подивитися розкаже UAPortal с посиланням на офіційну сторінку парка.

Туристичні маршрути проходять вздовж річок та водоспадів. Джерело: https://tourinform.org.ua/ Туристичні маршрути проходять вздовж річок та водоспадів. Джерело: https://tourinform.org.ua/

Цікаві новини про парк

В Ужанському національному природному парку за допомогою фотопастки нещодавно була зафіксована зграя з 4 рисей.

Активне цвітіння квітів і трав у парку продовжиться до початку осені, тож сміливо можна розпочинати квітковий туризм.

На території парку розроблено багато цікавих дитячих туристичних маршрутів.

За допомогою розроблених маршрутів ви зможете побачити найбільші та найстаріші дуби України, витік річки Сян та Уж, дерев’яні церкви, кастрові печери, мінеральні джерела, місця падіння метеорита "Княгиня", залишки оборонних споруд часів Другої світової війни.

Давні дерев'яні церкви та оборонні споруди часів Другої світової війни. Джерело: https://www.facebook.com/ Давні дерев'яні церкви та оборонні споруди часів Другої світової війни. Джерело: https://www.facebook.com/

Як відвідати Ужанський національний парк

Якщо тягне до пригод, але багатого досвіду в аутентичному туризмі немає, краще скористатися спеціальними турами, де за вас все спланують та організують. Тури можна замовити як на сайті парку, так і багатьох українських туроператорів.

Сміливою компанією можна організувати собі чудовий безпечний тур. Адміністрація сайту допоможе у будь-яких питаннях та у супроводі туристичної групи. Через те, що парк і його деякі маршрути проходять близько до кордонів з іншими країнами, групі потрібно буде оформити дозвіл від прикордонної служби (через офіційний сайт, оформлення займає кілька днів).

Заздалегідь ознайомтеся з переліком диких звірів, та довжиною маршруту, щоб як слід підготуватися до мандрівки. В деяких туристичних маршрутах супроводження лісника та прикордонника буде обов’язковою умовою. По всім маршрутам розставлені вказівні та інформаційні таблички й зони для перепочинку..

Вхід на територію парка складає від 66 грн за людину (діти 30 грн), та окремо сплачується від 500 грн за групу (дозвіл), або погодинна оплата супроводу (може змінюватися залежно від обраного маршруту чи кількості осіб в групі) від 168 грн.

В адміністративному центрі парка проводяться тематичні конференції та з'їзди. Джерело: https://www.facebook.com/ В адміністративному центрі парка проводяться тематичні конференції та з'їзди. Джерело: https://www.facebook.com/

Де зупинитися для відвідування парку

Парк облаштований рекреаційними зонами для кемпінгу. Є місця для побутових потреб, розведення вогню та встановлення наметів. Вартість одного місця для намету 50 грн.

Декілька комфортабельних готелів розташовано з різних сторін парку, для зручного початку маршруту. Туристичний комплекс "Едельвейс", сімейний готель ЛіАн" та оздоровчий комплекс "Ужанські купелі" підійдуть, щоб набратися сил до мандрівки, або перепочити та відновитися після.

Сільські садиби Ужанського парку працюють за принципами екотуризму та слугують чудовими місцями для відпочинку посеред унікальної природи. Садиба "Полійова Хижа" в селі Вишка, садиба "Ставне №158" у селищі Ставне та садиба "Княгиня" у селищі Княгиня.

Мешканці парка будут вдячні вам за дотримання правил. Джерело: https://www.facebook.com/ Мешканці парка будут вдячні вам за дотримання правил. Джерело: https://www.facebook.com/

Що варто пам’ятати та врахувати

Ваша неймовірна пригода у парку буде цілком приємною та вражаючою при умові дотримання правил безпеки та належній підготовці:

Перед початку мандрівки варто повідомити МНС про свій маршрут у горах (це можна зробити через офіційний сайт Ужанського парку). Збережіть всі необхідні контакти рятувальних служб.

Дотримуйтеся вказівників розставлених по маршрутах та не прокладайте новий шлях самостійно. При розробці маршрутів враховується багато умов, які гарантують безпеку вам, та групі.

Розводити багаття можна тільки у вказаних та облаштованих місцях, так ви допомагаєте зберегти унікальне середовище для майбутніх поколінь.

Викидати сміття дозволено лишень у спеціальні контейнери на початку та вкінці маршруту. Будьте свідомими.

Вивчить правила поведінки при зустрічі з дикими тваринами. Зазвичай вони не менше вашого хочуть втекти подалі.

Мандрівка до парку має бути насолодою, а не руйнуванням. Бережіть флору і фауну. Вилов риби та полювання у парку заборонені.

Відкриваємо нові унікальні туристичні місця в Україні разом та намагаємося жити попри все.